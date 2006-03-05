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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۱۰

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تماشاي زياد تلويزيون اضطراب كودكان را افزايش مي دهد

تماشاي زياد تلويزيون اضطراب كودكان را افزايش مي دهد

بررسي ها نشان مي دهد كودكاني كه بدون محدوديت خاصي اجازه دارند تمام برنامه هاي تلويزيون را تماشا كنند ، نه تنها گستاخ تر مي شوند ، بلكه اضطراب بيشتري نيز نسبت به هم سن و سالان خود دارند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، رويترز اعلام كرد: تاثير برنامه هاي تلويزيوني بر روي كودكان 5 تا 10 سال 2 برابر سنين ديگر است.

بسياري از برنامه هاي تلويزيوني داراي صحنه هاي خشن و درگيري هاي فيزيكي و زباني هستند كه اين امر موجب گستاخي و كم رنگ ساختن نقش احترام در روابط ميان كودكان و بزرگسالان شده است.

كودكان علاوه بر همانند سازي ظاهر خود با نقش هاي مورد نظر و تقليد از لباس پوشيدن و حركات آنها ، به نوعي رفتار و گفتار آنها را نيز مورد استفاده قرار مي دهند.

در حال حاضر در بسياري از برنامه ها و فيلم هاي تلويزيوني افراد به يكديگر توهين كرده و از كلماتي استفاده مي كنند كه كودك بدون توجه به معني ، آنها را به كار مي برد و به تدريج بي احترامي و تمايل به غلبه بر شخص مقابل در كودكان شكل مي گيرد.

از طرفي بررسي ها نشان داده است كودكاني كه محدوديت خاصي در تماشاي برنامه هاي تلويزيوني ندارند دچار اختلالات بي خوابي و ديدن كابوس يا ايجاد ترسهاي شبانه شده و اضطراب و استرس بيشتري را تجربه مي كنند.

كارشناسان امور تربيتي به والدين توصيه مي كنند تماشاي برنامه هاي تلويزيون را در ساعات خاص و صرفا برنامه هاي مناسب سن كودكان با كيفيت مطلوب را مجاز تشخيص داده و اجازه تماشاي تمام برنامه ها را در هر ساعت از شبانه روز ندهند. زيرا كودكان به واسطه شرايط سني خاص ، تاثير پذيري بيشتري از عوامل و شخصيت هاي محيط خارج دارند. 

کد مطلب 298857

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