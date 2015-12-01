داووداغلو:اقدام آنکارا در سرنگونی جنگنده روسی دفاعی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «احمد داووداغلو» نخست وزیر ترکیه در جدیدترین اظهارنظر خود در رابطه با اقدام این کشور در سرنگونی جنگنده روسی مدعی شد: این اقدام کاملا دفاعی بود.

بر اساس این گزارش، وی در ادامه ادعاهای خود گفت: جنگنده روسی حریم هوایی ترکیه را نقض کرده بود و ما نمی توانستیم در قبال این مسأله تنها نقش تماشاچی را ایفا کنیم.

وی در واکنش به اظهارات مقامات مسکو مبنی بر دست داشتن آنکارا در تجارت نفت با داعش تصریح کرد: هیچ کس نمی تواند آنکارا را به حمایت از داعش و خرید و فروش نفت با آن متهم کند.

نخست وزیر ترکیه همچنین اظهار داشت: بحران سوریه، بحران میان آنکارا و مسکو و یا مسکو با ناتو نیست؛ با این وجود امروز شاهد تنش میان ترکیه و روسیه هستیم.