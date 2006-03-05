بسياري از زندانيان گوانتانامو به اشتباه دستگير شده اند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه واشنگتن پست نوشت : بسياري در زندان گوانتانامو واقع در كوبا كشاورزان و فروشندگان و يا دادمداران هستند؛ برخي مي گويند كه آنها افراد خيري هستند كه به افغانستان سفر كرده اند تا به مردمي كه دولت طالبان در حق آنها ستم روا داشته ، كمك كنند.



برخي ديگر نيز مي گويند كه آنها براي مبارزه همراه با طالبان آموزش ديده اند، اما بر اين مسئله اصرار دارند كه آنها هرگز به نظاميان آمريكايي حمله نكرده اند.

آنها گاهي رنجورند، گاهي خشمگين ، گاهي نگران و گاهي اميدوار. در بين صفحاتي كه آنها نامه ها ، سوالات و بيانيه هايي را به مقامات آمريكايي فرستادند، مي گويند كه هيچ كار اشتباهي را انجام نداده اند.

در اسناد بيش از 5 هزار صفحه اي كه وزارت دفاع آمريكا منتشر كرده، بازداشت شدگان سعي مي كنند تا توضيح دهند كه وقتي آنها تلاش مي كردند تا از حملات بمب گذاري آمريكا در سال 2001 در افغانستان فرار كنند، به اشتباه توسط دولت پاكستان دستگير شده اند، يا مي گويند از القاعده بيزار هستند.

برخي ديگر نيز كه با مظنونان ارشد القاعده دستگير شدند ، مي گويند كه آنها هيچ چيزدرباره تروريسم نمي دانند و بايد به وطن خود بازگردند.

برخي از بازداشت شدگان ، مثل افرادي كه كمي پس از حمله به آمريكا در افغانستان دستگير شدند، مي گويند كه آنها ارتباط بسيار محدودي با طالبان داشتند. آنها مي گويند كه توسط نيروهاي آمريكايي دستگير و به جزيره اي منتقل شدند.

يكي از بازداشت شدگان گفت:" من به افغانستان رفته بودم تا به مردم فقير كمك كنم و به طور مستقيم براي آنها پول تهيه كنم."

از آغاز تاسيس اين زندان در اوايل سال 2002 اين اولين باري است كه اين اطلاعات افشا مي شود.

اين اسامي به دستور قاضي فدرال آمريكا منتشر شد كه شامل بيش از 5 هزار صفحه از اسنادي است كه دادخواست هاي اجرايي را براي بازداشت شدگان اين زندان به طور جزئي افشا كرده تا مشخص شود كه آيا آنها بايد در گروه مبارزان دشمن قرار گيرند يا خير.

اين اسناد شامل خلاصه اي از دادخواست ها است و رسيدگي هاي شخصي به اتهامات بازداشت شدگان را توضيح مي دهد كه چطور بازداشت شدگان به زندان فرستاده شدند.بازداشت شدگان در برخي موارد توضيحات طولاني در اين باره داشته اند كه چطور ادعا شده كه آنها با گروههاي تروريستي و طالبان همكاري داشته اند.

طي سالهاي اخير واشنگتن پست نام 450 تن از بازداشت شدگان را تاييد كرده است.

آمريكا از چهار سال پيش در اين زندان، حدود 500 تن را با ادعاي ارتباط با القاعده و بدون هيچ نظارت بين ‌المللي و محاكمه بازداشت كرده است.

جامعه بين المللي پس از انتشار گزارش كارشناسان حقوق بشرسازمان ملل كه خواهان تعطيلي هر چه سريعتر گوانتانامو شدند، فشارهاي خود بر آمريكا را افزايش داده است .

كوفي عنان دبيركل سازمان ملل اعلام كرد كه گوانتانامو بايد دير يا زود بسته شود درحالي كه توني بلر نخست وزير انگليس كه از متحدان نزديك آمريكاست در آلمان مسئله گوانتانامو را يك ناهنجاري خواند كه بايد حل و فصل گردد .

كاخ سفيد درخواست تعطيلي گوانتانامو را رد كرد و دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا درخواست عنان را كاملا اشتباه خواند.

اين در حالي است كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا درخواستهاي فراوان جامعه بين المللي براي تعطيلي اين بازداشتگاه غير قانوني را رد كرده است ، از سوي ديگر اسنادي فاش شده است كه نشان مي دهد اكثر زندانيان موجود در گوانتانامو در هيچ جنگي عليه آمريكا و متحدانش شركت نكرده اند، و در حقيقت بدون هرگونه اتهامي در اين بازداشتگاه مخوف به سر مي برند.