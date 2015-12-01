اربعین به عنوان یك ابررویداد با نگاه علمی بررسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین ایمانی خوشخو، مدرس گردشگری و رییس انجمن علمی گردشگری ایران درباره اربعین گفت: این روزها توجه جهانیان به یك رویداد بسیار مهمی جلب شده كه آن راهپیمایی اربعین است. این رویداد از منظرهای گوناگون قابل بررسی است و ضرورت دارد از نظر علمی بررسی شود، در ادبیات علمی بین المللی قرار گیرد و به عنوان یك mega event (ابر رویداد) به آن نگاه شود. در مباحث علمی گردشگری این اصطلاح جا افتاده و كاربرد دارد و رویدادهایی كه بیش از یك میلیون نفر مشاركت كننده داشته باشد ابر رویداد گفته می شود و مثال بارز آن از نوع مذهبی مراسم حج است.

ایمانی خوشخو در ادامه افزود: اما امروزه ما می توانیم رویداد اربعین را به عنوان بزرگترین رویداد مذهبی بشناسیم و توجه و نگاه علمی به اربعین می تواند پله ای برای تحقیقات بیشتر باشد. رویدادها اساسا یك ساختار اجتماعی دارند و در بستر فرهنگ های ملی، بین المللی اتفاق می افتند، بیشتر هدف مشخص دارند و نمادهایی هستند كه در معانی عمیق فرهنگی به آنها توجه می شود.

این استاد گردشگری ادامه داد: همچنین رویدادها می توانند درتبدیل فضاها به مناطق شهودی قابل درك موثر باشند. وقتی به اربعین نگاه می كنیم ویژگی های منحصر به فردی دارد. یك از ویژگی ها این است كه فرهنگ ها، ملیت ها و افراد مختلف در یك دوره زمانی مشخص و با یك هدف مشترك در یك جا جمع می شوند در حالی كه این گستره گوناگونی فرهنگ در جاهای دیگر كمتر دیده می شود. مشخصه دیگر این است كه قریب به اتفاق افراد در این رویداد مداخله گر هستند نه مشاهده گر در حالی كه در بسیاری از رویدادها مانند المپیك و ... كه افراد زیادی در آنها حضور دارند، بیشتر افراد مشاهده گر هستند. در رویداد اربعین بیشتر مردم در اجرای مراسم، پذیرایی و اداره برنامه ها نقش مداخله گر دارند و دولت ها به جز هماهنگی در اجرای رویداد نقشی ندارند و در واقع رویداد به مردم متكی است.

رییس انجمن علمی گردشگری ایران با تاكید بر بررسی علمی پدیده اربعین گفت: محققان جامعه شناسی، مردم شناسی، دین و فرهنگ می توانند اربعین را مورد مطالعه قرار دهند، این رویداد را به طور صحیح شناسایی كنند و معرفی آن از این زاویه قابل توجه است كه می تواند تدوین مقالات علمی را در پی داشته باشد. بنابراین با تكیه بر مباحث علمی یك ابر رویداد به نام اربعین ابعاد انسانی، فرهنگی، و دینی این پدیده مورد بررسی قرار می گیرد. خوشبختانه این موضوع در حوزه دانشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است و ضرورت دارد جامعه علمی ما هم در كنار همه تعلقات دینی از زاویه علمی به این پدیده نگاه كند و آنچه را در این رویداد واقعیت است با ادبیات علمی بین المللی به دنیا معرفی كند. این نگاه و بررسی علمی می تواند از بیان غیر واقعیت ها درباره این ابر رویداد جلوگیری كند. بنابراین بجا و ضروری است كه این پدیده از این زاویه علمی بررسی شود.