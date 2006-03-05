اقدامات موزه سينما موجب ماندگاري هرچه بيشتر سينماي ايران است

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، در اين برنامه كه در ادامه برگزاري مراسم بزرگداشت برگزيدگان بيست و چهارمين جشنوراه بين المللي فيلم فجر، برگزار شد،پس از قرائت بيانيه موزه سينما توسط مدير عامل موزه، لوح تقدير و تنديس موزه توسط استاد عزت الله انتظامي و مهندس مهدي سليمي به فرشته طائر پور اهدا شد.

مهندس سليمي در اين مراسم با اشاره به اهداف موزه سينما در برگزاري اين بزرگداشت ها گفت: كوچه به كوچه سفري بلند را آغاز كرديم تا قدر دان فيلم هاي برتر بيست و چهارمين جشنوراه بين المللي فيلم فجر باشيم. سفرمان كه از به آهستگي آغاز شده بود و با بنام پدر شتابي معقول گرفت موجب شد كه با چهار شنبه سوري سري به اعماق جامعه بزنيم.

وي افزود: پس از آن هفته اي را سوگوارانه متوقف شديم. تا با سفر به هيدالو دغدغه هاي سينماي معناگرا را در ستيز هميشگي خيرو شر و كفر و ايمان نظاره باشيم. ديشب نيز شهر آشوب ما را به كاروانسرايي از تاريخ برد كه در آن نبوغ و استعداد بي پايان ايرانيان غوغا مي كرد. دانستيم كه مي توانيم و بايد كه در اين دنياي پر آشوب بتوانيم. اما امشب كه از نيمه راه عبور مي كنيم برآنيم تا دريابيم وقتي همه خوب بودند چگونه قلبها دگر شد و عطر حضرت دوست مشامشان را پر از نغمه هاي عاشقانه كرد.

وي گفتت : اللهم لبيك خدا مرا بطلبد. من كه دل در گروي تو دارم، بگذار خانه ات آخرين سكوي پرتاب من بسوي ابديت باشد. مكه كجاست؟ چطور همه را به خود مي خواند؟ بايد چون ها جر در بين صفا و مروه هروله كرد و تشنگي را آزمود تا همه سيرابي را يافت.

مدير عامل موزه سينما گفت : بي بي سميه ماماي پير و محبوب روستاي تازه آباد و قهرمان داستان امشبمان رو در روي مرگ استاده است. بيماري بر جانش چنگ مي اندازد. اما او مصمم است و خواهد رفت، همراهاني خواهد يافت تا دراين سفر همراهش باشند. اينبار نيز سينمايي معناگرا اين سير و سلوك زائرانه را در مقابل دوربين برده است. فريدون حسن پور كارگردان ارزشمند سينما و فرشته طائر پور بانوي پرتلاش سينماي ايران اين فرصت را به ما داده اند تا راه دشوار بي بي سليمه در ديدار با حضرت دوست به تماشاي ايران اين فرصت را به ما داده اند تا راه دشوار بي بي سميه در ديدار با حضرت دوست به تماشاي نگاه هاي عاشقانه ما درآيد.

وي افزود: موزه سينماي ايران لوح تقدير و سپاس خود را كه نسخه اي از آن بر ديوار تاريخ موزه نصب خواهد شد به خانم فرشته طائر پور تهيه كننده فيلم به عنوان اصلي ترين عامل گردآوري هنرمندان و دست اندر كاران اين فيلم ارزشمند تقديم مي كند.

وي گفت: ديوارهاي موزه سينما بايد با غرور وافتخار تمامي تاريخ را به اين سلوك عارفانه فراخواند و شاهد نهايت زندگي بشر يعني رابطه خدا و انسان باشد. اكنون از درون دل احرام مي بنديم و بي بي سليمه را در سفرش همراهي مي كنيم.

سپس ،فرشته طائر پور، با اشاره به احساس خود از دريافت لوح تقدير موزه سينما اظهار داشت: من باي تشكر كنم از آقاي حسن پور به خاطر فيلم خوبي كه ساخته اند و از همه عوامل فيلم كه در اين فيلم حضور داشتند و باعث شد اسم من روي ديوار تاريخ موزه سينما قرار بگيرد و اميدوارم كارهاي حسن پور يكي از يكي بهتر شود. اما اجازه بدهيد از آقاي مهندس سليمي تشكر كنم نه بخاطر اين مراسم و اين جايزه كه براي من بسيار بزگر است و دربين جوايزي كه من گرفتم يكي از عزيزترين، بياد ماندني ترين وقابل افتخار ترين هايش هست بلكه بخاطر اين از آقاي سليمي تشكر مي كنم كه ايشان از معدود مديراني هستند كه هميشه پشت پرده به مسائل زير بنايي سينما فكر كرده و مي كنند وبحث هاي مالياتي و معافيت سينمايي ايران از آن مديون پيگيري هاي ايشان است. در ان هنگام در معاونت سينمايي بودند. شايد هيچكس مثل ايشان به مشكلات صنفي سينما توجه نمي كرد وقدم بر نمي داشت و اين دقيقا از نوع مديريتي است كه سينماي ايران بسيار كم دارد.

وي گفت : مديريتي كه سينما را دوست داشته باشد. به سينما افتخار كند از كار كردن براي سينما و سينما گران احساس رضايت كند و خستگي ناپذير دراين مسير قدم بردارد. من اميدوار هستم آقاي سليمي با مسئوليتها و گرفتاري هايي كه دارند همواره با آن ارتباطي كه هميشه فقط در ايشان ديده ام و در تمام اين سالهاي قهرو بيگانگي سينما و تلويزيون سعي كردند بعنوان تنها پل ارتباطي عمل كنند و وفاق بوجود بياورند واميدواريم دست حمايتشان را از سر سينماي ايران برندارند و مي دانم كه اين كار را هم نخواهند كرد. به هر حال ما خاطرات خوشي از ايشان داريم. بسياري از اتفاقات خوب سينما مرهون تلاشهاي ايشان بوده وخوشحالم كه اين فرصت امشب پيش آمد كه من بتوان لااقل يكبار در جمعي با حضور بزگران سينما مستقيما از اينشان تشكر كنم. استاد انتظامي هم كه سايه شان بر سر هر اتفاق سينمايي كه باشد باعث افتخاراست. من اميدوارم سالهاي سال در اين سينما زنده و فعال باشند و حضورشان انرژي به جوانها و نسل تازه از راه رسيده بازيگران ما باشد.