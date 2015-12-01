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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۱۰

رئیس دانشکده فناوری کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی:

پروژه‌های مشترک صنعت و دانشگاه در اردبیل انگشت‌شمار است

پروژه‌های مشترک صنعت و دانشگاه در اردبیل انگشت‌شمار است

اردبیل – رئیس دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: پروژه‌های مشترک صنعت و دانشگاه در این استان به‌قدری انگشت‌شمار است که گواه فاصله قابل‌توجه این دو حوزه است.

 علی رسول‌زاده بعدازظهر سه‌شنبه در حاشیه هماهنگی برنامه کمیته‌های اجرایی همایش صیانت از منابع طبیعی به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر باوجوداینکه مشکلات زیست‌محیطی قابل‌توجه است اما پروژه‌هایی که از سوی دستگاه‌های اجرایی و بخش صنعت پیشنهاد شود به‌مراتب اندک است.

وی افزود: به‌عنوان‌مثال این دانشکده برای شرکت نفت استان، آب منطقه‌ای استان و شهرداری تحقیقاتی را انجام می‌دهد و بااین‌وجود تعداد به‌قدری اندک است که ما با ایده آل ها فاصله قابل‌توجه داریم.

رئیس دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی با تأکید به اینکه فاصله بین صنعت و دانشگاه در کشور و به‌تبع در استان قابل‌توجه است، متذکر شد: هرچند دانشگاه‌ها از تحقیقات تقاضامحور استقبال می‌کنند اما درخواست از  دانشگاه برای تحقیق و پژوهش به‌ندرت اتفاق می‌افتد.

رسول‌زاده عامل اصلی بسیاری از مشکلات پروژه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی دستگاه‌ها را به ضعف تحقیق و پژوهش مرتبط دانست و تأکید کرد: ازجمله در حوزه مسائل زیست‌محیطی این خلأ به جد قابل‌مشاهده است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه محقق اردبیلی با ذکر مثالی به خودرو پیکان اشاره کرد که بدون مطالعه و تحقیق در کشور تولید شد و در طول چند دهه فقط یک برف‌پاک‌کن آن جابه‌جا شد، درحالی‌که نمونه‌های تولید با اساس مطالعه و پژوهش به‌جای اینکه سر از موزه درآورد به شکل مطلوب مورداستفاده قرار می‌گیرد.

وی با تأکید به اینکه دانشگاه‌های استان در حال حاضر ظرفیت قابل‌توجهی برای تحقیق و پژوهش دارند، خواستار توجه دستگاه‌های اجرایی و بخش صنعت به این ظرفیت علمی شد.

رئیس همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست ازجمله اهداف برگزاری این همایش را فرصتی برای معرفی همین پتانسیل عنوان کرد و افزود: درواقع به دنبال این هستیم توانمندی دانشگاه‌ها را معرفی کنیم و در مقابل نیازهای مطالعاتی را احصا کنیم.

رسول‌زاده رسانه‌ها را بازوی رابط بین دو حوزه صنعت و دانشگاه دانست و تأکید کرد: رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس توانمندی علمی دانشگاه از یک‌سو و نیازهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی از سوی دیگر این نقش واسط را ایفا کنند.

کد مطلب 2988595
محمد میرزایی ناطق

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