علی رسول‌زاده بعدازظهر سه‌شنبه در حاشیه هماهنگی برنامه کمیته‌های اجرایی همایش صیانت از منابع طبیعی به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر باوجوداینکه مشکلات زیست‌محیطی قابل‌توجه است اما پروژه‌هایی که از سوی دستگاه‌های اجرایی و بخش صنعت پیشنهاد شود به‌مراتب اندک است.

وی افزود: به‌عنوان‌مثال این دانشکده برای شرکت نفت استان، آب منطقه‌ای استان و شهرداری تحقیقاتی را انجام می‌دهد و بااین‌وجود تعداد به‌قدری اندک است که ما با ایده آل ها فاصله قابل‌توجه داریم.

رئیس دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی با تأکید به اینکه فاصله بین صنعت و دانشگاه در کشور و به‌تبع در استان قابل‌توجه است، متذکر شد: هرچند دانشگاه‌ها از تحقیقات تقاضامحور استقبال می‌کنند اما درخواست از دانشگاه برای تحقیق و پژوهش به‌ندرت اتفاق می‌افتد.

رسول‌زاده عامل اصلی بسیاری از مشکلات پروژه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی دستگاه‌ها را به ضعف تحقیق و پژوهش مرتبط دانست و تأکید کرد: ازجمله در حوزه مسائل زیست‌محیطی این خلأ به جد قابل‌مشاهده است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه محقق اردبیلی با ذکر مثالی به خودرو پیکان اشاره کرد که بدون مطالعه و تحقیق در کشور تولید شد و در طول چند دهه فقط یک برف‌پاک‌کن آن جابه‌جا شد، درحالی‌که نمونه‌های تولید با اساس مطالعه و پژوهش به‌جای اینکه سر از موزه درآورد به شکل مطلوب مورداستفاده قرار می‌گیرد.

وی با تأکید به اینکه دانشگاه‌های استان در حال حاضر ظرفیت قابل‌توجهی برای تحقیق و پژوهش دارند، خواستار توجه دستگاه‌های اجرایی و بخش صنعت به این ظرفیت علمی شد.

رئیس همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست ازجمله اهداف برگزاری این همایش را فرصتی برای معرفی همین پتانسیل عنوان کرد و افزود: درواقع به دنبال این هستیم توانمندی دانشگاه‌ها را معرفی کنیم و در مقابل نیازهای مطالعاتی را احصا کنیم.

رسول‌زاده رسانه‌ها را بازوی رابط بین دو حوزه صنعت و دانشگاه دانست و تأکید کرد: رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس توانمندی علمی دانشگاه از یک‌سو و نیازهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی از سوی دیگر این نقش واسط را ایفا کنند.