همايش "قونيه، الگوي يك شهر اسلامي" برگزار مي شود

به گزارش مهر به نقل از رايزني فرهنگي سفارت ج.ا.ايران در تركيه، شهرداري قونيه در نظر دارد با همكاري و مشاركت دانشگاه يوتاي امريكا همايش "قونيه، الگوي يك شهر اسلامي" را در اين شهر برگزار كند. در اين راستا 6 نفر از دانشمندان آمريكائي به همراه گروهي 15 نفره از دانشمندان ترك در قالب سمپوزيومي باعنوان « قونيه الگوي يك شهر اسلامي » گردهم مي آيند.

شهرداري شهر قونيه با اجراي برنامه هاي مختلف فرهنگي و اجراي پروژه « مثنوي » بزرگترين اثر مولانا از سوي اتحاديه نويسندگان تركيه موفق به دريافت جايزه ويژه گرديد.

شهردار قونيه با ذكر اين مطلب كه دنياي امروز به سرعت در مسير جهاني شدن است گفت : شهر قونيه از اين نظر صيانت فرهنگي بزرگي بر عهده دارد.

شهرداري قونيه بر شناساندن حضرت مولانا نه تنها به عنوان يك فيلسوف، متصوف، عالم اسلامي و بلكه به عنوان شخصي كه با اشاره به ارزشهاي انساني در صدد نشان دادن راهي براي نجات جامعه بشريت از بندهاي امروزي است، تأكيد دارد.