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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۰۰

در تذكرات مكتوب نمايندگان به وزيران كابينه عنوان شد؛

پرداخت مطالبات معوقه فرهنگيان/ حل مشكلات مرغداران و جلوگيري از ركود اقتصادي حاكم بر اين صنعت

پرداخت مطالبات معوقه فرهنگيان/ حل مشكلات مرغداران و جلوگيري از ركود اقتصادي حاكم بر اين صنعت

تعدادي از نمايندگان مجلس در تذكر مكتوب به وزير آموزش و پرورش خواستار اعلام علت عدم و پيگيري پرداخت مطالبات معوقه فرهنگيان و پاداش عيد غدير آنها شدند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"،غلامعلي حداد عادل در ابتداي جلسه علني امروز مجلس تذكرات مكتوب نمايندگان را قرائت كرد. عسگري نماينده مشهد، نديمي نماينده لاهيجان، حياتي نماينده لامرد تذكر دهندگان به وزير آموزش و پرورش بودند.

سيد مصطفي سيدهاشمي نماينده مراغه از وزير كشاورزي خواست تا به مشكلات مرغداران رسيدگي و از ركود اقتصادي حاكم بر اين صنعت جلوگيري شود.

حسن كامران نماينده اصفهان نيز در تذكر مكتوب فرد به رئيس جمهور خواستار احترام به نخبگان و توجه بيشتر به كاركنان سايت هسته اي اصفهان و جلوگيري از تعديل آنها شد.

علي زادسر نماينده جيرفت هم در تذكرخود از وزارت ارشاد خواست تا با توجه دادن به خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران و ديگر رسانه ها براي رعايت و عدم استفاده از كلمات مهجور جلوگيري كند.

کد مطلب 298861

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