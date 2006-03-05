عدم حمايت از مولفان عامل اصلي رونق بازار ترجمه است

شهرام سلطاني - مدير نشر " آرون " درگفتگو با خبرنگار كتاب مهر، ضمن بيان اين مطلب افزود : متاسفانه حجم كتابهاي تاليفي در زمينه هاي مختلف به خصوص ادبيات نسبت به تعداد مخاطبان بسيار كم است و به گونه اي درآمده كه گويا نويسندگان جرات قلم به دست گرفتن ندارند . مشكلات مالي وعدم حمايت دولت از كساني كه مي خواهند از راه عرضه فرهنگ امرار معاش كنند مساله اي است كه بايد براي آن چاره انديشي شود .

اين ناشر ادامه داد : افزايش كتابهاي ترجمه درصورتي كه در زمينه كتابهاي علمي انجام گيرد و با دانش و تخصص مترجمان همراه باشد خطري را متوجه فرهنگ كشور نمي كند ولي در زمينه كتاب هاي ادبي به خصوص ادبيات كودك و نوجوان بايد وسواس و دقت خاصي انجام بگيرد . بسياري اوقات محتواو تصاوير كتاب هاي ترجمه براساس فرهنگ و شيوه زندگي كشور هاي ديگر است و با نيازها و فرهنگ ايرانيان مطابقت ندارد .

وي تصريح كرد : از سوي ديگر مردم ايران با كتابهاي تاليفي بيگانه هستند و به دليل نفوذ رسانه هاي جمعي و ماهواره بچه هاي ايراني با شخصيت هاي كارتوني خارجي بسياربهتراز شخصيتهاي ايراني ارتباط برقرار مي كنند . بيشتر نويسندگان كودك و نوجوان در فضاي كودكي و نوجواني خود سير مي كنند و با نيازها و خصوصيات نسل امروز آشنايي ندارند .

اين ناشر كودك و نوجوان يادآور شد : اگر كميته اي از كارشناسان ، نويسندگان و مترجمان موفق به عنوان داور در كنار ناشران باشند و به آنها در گزينش و چاپ كتاب كمك كنند در آينده نزديكي سطح كتاب هاي كودك و نوجوان به اندازه اي ارتقا مي يابد كه قابل رقابت با آثار مطرح جهاني باشد و تحقق اين امر نيازمند حمايت دولت و اختصاص تسهيل به اين قسمت است . چه بسا كتابي با شمارگان بالا از يك ناشر به بازار عرضه مي شود و پس از صرف هزينه بسيار ناشر به اشتباه هاي تاليف يا ترجمه آن پي مي برد .

سلطاني در پايان گفتگو به مهر گفت : ازسال 82 درحالي كه كتابهاي ترجمه نشرما دو برابركتابهاي تاليفي بوده است ، تمامي كتاب هاي ترجمه به فروش رسيد ولي همه كتابهاي تاليفي در محل توزيع باقي مانده اند ، بررسي دليل اين امر نيازمند مطالعات كارشناسي و برنامه ريزي مسئولان دولت است .