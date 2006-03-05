اتصال نشريات دانشجويي به تشكل هاي صنفي از مشكلات آنها مي كاهد

"سهيل ضيايي" در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار اين مطلب افزود: اتصال نشريات به تشكل ها باعث مي شود كه بسياري از حرف هايي كه قصد گفتن آن ها از طرف گردانندگان نشريه ضرورت دارد تحت تاثير تابوهايي واقع شود كه يك تشكل دانشجويي براي خود ايجاد كرده است و نوعي خود سانسوري به وجود مي آيد.

وي به مزيت هاي اتصال يك نشريه به يك ارگان دانشجويي اشاره كرد و افزود: انتشار نشريات مستقل بر اساس دغدغه هاي شخصي و دوره انتشار نامرتب آن ها و در بسياري موارد تعطيل شدن بعد از مدتي فعاليت پراكنده از معايب ساختاري نشريات دانشجويي مستقل است. اگر نشريات دانشجويي به يك جنبش دانشجويي متصل باشند اين مشكلات كمتر ديده مي شود.

سردبير نشريه "پژواك" دانشگاه صنعتي امير كبير افزود: اگر يك نشريه به اينجا رسيد كه بايد به بخشي از تشكيلات دانشجويي متصل شود بهتر است كه ارگان هاي صنفي و فرهنگي را براي اين امر انتخاب كند.

به گزارش مهر، نشريه "پژواك" با زمينه صنفي و اجتماعي در دانشگاه صنعتي اميركبير منتشر مي شود.