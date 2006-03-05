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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۰۲

با تحصيل در دو دانشگاه پيام نور و جامع علمي- كاربردي :

شرايط بازگشت دانشجويان ايراني دانشگاه هاي خارج از كشور فراهم شد

دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور مي توانند در دانشگاه هاي جامع علمي- كاربردي و پيام نور در ايران ادامه تحصيل بدهند.

به گزارش خبرگزاري مهر، هدف از اين اقدام، حل مسائل و مشكلاتي است كه دانشجويان ايراني در خارج از كشور با آن رو به رو هستند. همچنين با بازگشت دانشجويان ايراني به كشور از دغدغه هاي فكري و فرهنگي خانواده ها نيز كاسته مي شود.

براي انتقال به دانشگاه جامع علمي كاربردي در كليه رشته ها و در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته، دانشجويان بايد گواهي اشتغال به تحصيل در دانشگاه خارجي را اخذ و به تاييد سرپرستي دانشجويان در خارج از كشور در محل هايي كه سرپرستي وجود دارد و در ساير نقاط به تاييد سفارتخانه ها و نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران برسانند. پست الكترونيكي  PAZIRESHEKHAREJ@UAST.AC.IR در خدمت داوطلبان است.

همچنين، داوطلبان ورود به دانشگاه پيام نور جهت اطلاع در مورد رشته هاي مختلف در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و همچنين شرايط تحصيل به صورت دانشجوي برون مرزي به آدرس اينترنتي www.pnu.ac.ir  مراجعه و يا با تلفن 22442041 تماس بگيرند.

کد مطلب 298868

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