شرايط بازگشت دانشجويان ايراني دانشگاه هاي خارج از كشور فراهم شد

به گزارش خبرگزاري مهر، هدف از اين اقدام، حل مسائل و مشكلاتي است كه دانشجويان ايراني در خارج از كشور با آن رو به رو هستند. همچنين با بازگشت دانشجويان ايراني به كشور از دغدغه هاي فكري و فرهنگي خانواده ها نيز كاسته مي شود.

براي انتقال به دانشگاه جامع علمي كاربردي در كليه رشته ها و در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته، دانشجويان بايد گواهي اشتغال به تحصيل در دانشگاه خارجي را اخذ و به تاييد سرپرستي دانشجويان در خارج از كشور در محل هايي كه سرپرستي وجود دارد و در ساير نقاط به تاييد سفارتخانه ها و نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران برسانند. پست الكترونيكي PAZIRESHEKHAREJ@UAST.AC.IR در خدمت داوطلبان است.

همچنين، داوطلبان ورود به دانشگاه پيام نور جهت اطلاع در مورد رشته هاي مختلف در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و همچنين شرايط تحصيل به صورت دانشجوي برون مرزي به آدرس اينترنتي www.pnu.ac.ir مراجعه و يا با تلفن 22442041 تماس بگيرند.