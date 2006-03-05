نهمين همايش تعاون و اشتغال فردا برگزار مي شود

به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر ، برگزاري اين همايش به منظور اشتغال و جذب فارغ التحصيلان كليه رشته هاي دانشگاهي در تعاوني‌هاي مرتبط به رشته هاي آنان مي باشد .

از عمده اهداف بر گزاري اين همايش، رفع بخش گسترده اي از مشكلات بيكاري در كشور و همچنين رفع مشكلات تعاوني‌ها و اداره آنها به وسيله افراد متخصص مي باشد .

بنابر اين گزارش، در بودجه سال آينده ، 400 ميليارد ريال به جذب فارغ التحصيلان دانشگاهي در تعاوني‌ها و ارائه تسهيلات به آنها اختصاص داده شده است .

اين گزارش حاكي است ، فارغ التحصيلان در هررشته اي مي توانند به تاسيس تعاوني تخصصي خود و استفاده از تسهيلات تخصيص داده شده در بودجه سال 85 اقدام كنند .

اين گزارش مي افزايد ، طي دو ماه گذشته 8 همايش تعاون و اشتغال با همت اداره كل تعاون استان در تهران برگزار شده است .

فارغ التحصيلان كليه رشته هاي دانشگاهي مي توانند جهت شركت در اين همايش ، فردا ( دوشنبه ) از ساعت 30/8 تا ساعت 12 در دانشگاه الزهرا حضور يابند.