اعضاي هيئت موسس ITI ايران از نامزدي خود صرف نظر كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، در نشست انتخاباتي I T I ايران كه شنبه 13 اسفند برگزار شد، اعضاي هيئت مديره و بازرس آن انتخاب شدند. ايرج راد در مقدمه شروع اين جلسه، اظهار داشت : "ما به عنوان اعضاي خانه تئاتر پيش قدم شديم تا اين مركز سريعتر راه اندازي شود و سعي مان بر آن بود تا اين انتخابات به نحو دموكراتيك برگزارشود. براي همين از همه كساني كه فكر مي كردند مي توانند جزو هيئت مديره I T I بشوند دعوت كرديم و با يك اطلاع رساني گسترده خواستيم تا اين مهم صورت بگيرد."

وي افزود : "خانه تئاتر از اين رو هيچگونه جهت گيري نكرده و از همه خواسته است تا در اين انتخابات شركت كنند و خود را كانديداي هيئت مديره I T I كنند. متاسفانه تا كنون I T I وابستگي دولتي داشته و اين امر از زمان دكتر فروغ تا به حال مشهود است. در حالي كه در اساسنامه I T I به وضوح ذكر شده كه اين تشكيلات بايد مستقل و بدون ارگان دولتي تاسيس و حمايت شود."

رئيس خانه تئاتر ايران گفت : " امكان اينكه بودجه اي نداشتيم تا شهرستاني ها را براي اين نشست دعوت كنيم و فقط تلفني و با اطلاع رساني كه قبلا صورت گرفته بود، خواستيم تا در اين نشست شركت كنند كه متاسفانه نيامدند."

سپس " ايرج راد " ماده 8 و 9 اساسنامه را قرائت كرد تا هركس كه مي خواهد كانديدا شود، شرايط احراز آن را بداند. در اين بند تاكيد شده كه افرادي كه مي خواهند عضو بشوند، بايد در ابتدا به يكي از زبانهاي دنيا آشنا بوده و فعاليت تئاتري هم كرده باشند.

در ادامه افراد هر يك جداگانه و يا به پيشنهاد دوستان كانديد شدند و براي معرفي خود براي حضار صحبت كردند.

در اين بين اعضاي موسس I T I از اينكه شهرستاني ها در جمع حضور ندارند و ديگر هنرمندان تئاتر به دليل بازديد از نقاط جنگي در اين جلسه نتوانسته بودند شركت كنند، گله مند شدند و از نامزدي خود صرف نظر كردند. مسعود دلخواه در ابتدا و محمد رضا خاكي، مريم معترف، محمد يعقوبي و منصورخلج در ادامه ازنامزدي خود صرف نظر كردند.

جلسه با نظر و پيشنهادهاي متعدد ادامه يافت تا اينكه پيشنهاد شد اگر امكان دارد جلسه به وقت ديگري موكول شود و تغييراتي در بند اساسنامه لحاظ گردد كه اين پيشنهاد با اعتراض حاضرين روبرو گرديد و جلسه با همان اعضايي كه كانديدا شده بودند، ادامه يافت.

در ادامه ، رئيس سني جلسه مرتضي احمدي انتخاب شد. هنركار و خانم حميدي به عنوان ناظر و خانم سليمي به عنوان منشي، مسئوليت شمارش آراء و مديريت جلسه را عهده دارشدند.

در انتها از بين 157اسم نوشته براي راي دادن، 153برگه به صندوق ريخته شد و اعضاي هيئت مديره و بازرس به شرح زير انتخاب شدند: قطب الدين صادقي با 104 راي، بهزادفراهاني با 98 راي، فرشيد ابراهيميان با 93راي، ناصح كامكاري با 92 راي، ديدار رزاقي با 80 راي، كمال الدين شفيعي با 77 راي، بيژن نوروزي با 71 راي، عباس شادروان با 70 راي، عباس جهانگيريان با 53 راي و مسعود موسوي با65 راي، به عنوان اعضاي اصلي و رضا دريا بيگي با 45 راي، حميد ليقواني با 25 راي و ياسر نيك صفت با 22 راي به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب شدند. خانم اصغري هم با كسب 46 راي به عنوان بازرس انتخاب شد.

گفتني است اين اعضاء اولين نشست رسمي خود را متعاقبا اعلام خواهند كرد.