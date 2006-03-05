مركل و شيراك براي نجات قانون اساسي واحد تلاش مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مجله آلماني اشپيگل ، دمكراتهاي مسيحي هاي آلمان و فرانسه مدتي است كه تلاش براي احياي قانون اساسي واحد اروپا را به منظور تحقق اهداف از پيش تعيين شده اين اتحاديه آغاز كرده اند .

بر اساس بررسي هاي انجام شده " آنجلا مركل " صدراعظم آلمان و " ژاك شيراك " رئيس جمهوري فرانسه از جمله رهبران اتحاديه اروپا هستند كه در نظر دارند در نشستهاي آتي خود درباره اين مسئله به گفتگو بپردازند .

صدراعظم آلمان پس از به قدرت رسيدن نيز بر اجراي قانون اساسي واحد در سطح اروپا تاكيد كرده بود .

رئيس جمهوري فرانسه پس از شكست قانون اساسي واحد در كشور خود بر لزوم دستيابي به برنامه هاي اتحاديه اروپا تاكيد كرده بود .

وي عدم موفقيت قانون اساسي واحد در فرانسه را به ناآگاهي مردم از مفاد آن نسبت داد.

"اورزلا پلاسنيك" وزير امورخارجه اتريش كه كشورش هم اينك رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد در اين زمينه خاطر نشان كرد:هر چه زمان مي گذرد اهميت اجراي قانون اساسي واحد در ميان كشورهاي اروپايي بيش از پيش خودنمايي

مي كند.

اشپيگل نوشت : افزايش تعداد كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از 25 به 27 كشور در سال 2007 ميلادي و همچنين انديشه آتي اين اتحاديه براي عضو گيري بيشتر از جمله علتهاي اصرار رهبران اين اتحاديه بر تصويب و اجراي قانون اساسي واحد است .

تاكنون 14 كشور عضو اتحاديه اروپا به قانون اساسي واحد راي مثبت داده اند .

تصويب و اجراي قانون اساسي واحد به يكي از مهمترين چالش هاي اتحاديه اروپا تبديل شده است .