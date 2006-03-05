هر تغييري در اجزاء فرم را هم دگرگون مي سازد

به گزارش مهر ، دكترعباس پژمان در نقد و بررسي رمان " بازي آخر بانو" نوشته بلقيس سليماني با بيان مطلب بالا گفت : براي هر خواننده و نويسنده رمان، واقعيت در دو شكل واقعيت زندگي - تاريخي و واقعيت داستاني تجلي مي يابد و ذهن راوي و داستان نويس داخل و تصرف زيادي در واقعيت زندگي مي كند .



پژمان با اشاره به نقش زيبايي شناختي فرم در رمان افزود : فرم از تركيب اجزاي مختلف رمان مانند انديشه ، سبك ، زبان حوادث و طرح شكل مي گيرد و هر تغييري در اجزا فرم را هم دگرگون مي سازد . در اين رمان اجزا فوق العاده زيبا هستند ولي فرم آنقدر كه انتظار مي رود زيبا نيست .

محمد حسن شهسواري منتقد و روزنامه نگار نيز با اشاره به بعد شخصيت پردازي رمان " بازي آخر بانو" گفت : شخصيت هاي قالبي در آثار داستاني اكثرا تك بعدي هستند ، يا لكاته اند يا اثيري . اما شخصيت واقعي چند بعدي است و غير قابل پيش بيني ، شخصيت اصلي اين داستان چند بعدي است و تغيير طبقه اجتماعي شخصيتها در داستان به خوبي انجام شده است . شخصيت هاي غير قالبي و چند بعدي در سير داستان موثرهستند و آن را پيش مي برند . در رمان " بازي آخر بانو " نقاط عطف داستان به تصميم هاي شخصيت اصلي برمي گردد . شخصيت هاي غير قالبي آينه فرهنگ خودشان هستند.

محمدرضا گودرزي نيز از زاويه منطق روايت به رمان بازي آخر بانو نگاه كرد و گفت : رمان با شيوه روايت واقع گراي مدرن آغاز مي شود . رمان به فصلهايي تقسيم شده كه شامل تك گويي هاي شخصيت هاي داستان است . اما درآخر داستان ، منطق تغيير مي كند و نمي دانم چرا اين قدر دير اين اتفاق مي افتد و قاعده بازي از ابتدا رعايت نشده است .



گودرزي افزود : گفتگوها و لحن شخصيت ها و تفاوت نگرش ها، رمان را به سمت داستان چند صدايي پيش برده است و آنچه درپايان اين تفاوت نگرش را جمع بندي مي كند ، توجيه رفتار و اعمال شخصيت هاست ، مكان و شكل گيري فضا خوب انجام شده است و تعليق داستان مناسب است . ديدگاه شخصيت ها با ذهن و زبانشان همخواني دارد .

اين نشست روز سه شنبه 13 اسفند در محل كانون ادبيات ايران با حضور نويسنده برگزار شد .