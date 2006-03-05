  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۵۲

توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي :

كليد نهايي آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي منتشر شد

كليد نهايي آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي منتشر شد

كليد نهايي آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، كليد نهايي آزمون رشته هاي اعصاب اطفال، ايمونولوژي و آلرژي اطفال، بيماري هاي ريه، بيماري هاي قلب و عروق، جراحي پلاستيك و ترميمي، جراحي قفسه صدي، جراحي قلب و عروق، خون و سرطان اطفال، خون و سرطان بالغين، روانپزشكي اطفال، روماتولوژي، عفوني اطفال، غدد اطفال، غدد درون ريز و متابلويسم، قلب اطفال، كليه اطفال، كليه بالغين، گوارش اطفال، گوارش داخلي و نوزادان منتشر شده است.

همچنين كليد سي و سومين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي اسفند 1384 نيز توسط اين دبيرخانه منتشر شده است.

داوطلبان مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي دبيرخانه شواري آموزش پزشكي و تخصصي به اين كليدها دسترسي پيدا كنند.

کد مطلب 298878

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها