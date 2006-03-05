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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۰۸

در اعتراض به مشكلات صنفي انجام شد؛

تجمع تعدادي از مرغداران مقابل مجلس

صبح امروز تعدادي از مرغداران در اعتراض به مشكلات صنفي خود مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، تجمع‌ كنندگان عدم رسيدگي به مشكلات صنفي مرغداران را دليل تجمع خود دانسته و خواستار حل آنها شدند .

تجمع كنندگان همچنين بيان داشتند: عليرغم انعكاس مشكلات آن به مسئولان طي شش ماه اخير هنوز مورد رسيدگي قرار نگرفته است. 

کد مطلب 298886

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