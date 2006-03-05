تجمع تعدادي از مرغداران مقابل مجلس

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، تجمع‌ كنندگان عدم رسيدگي به مشكلات صنفي مرغداران را دليل تجمع خود دانسته و خواستار حل آنها شدند .

تجمع كنندگان همچنين بيان داشتند: عليرغم انعكاس مشكلات آن به مسئولان طي شش ماه اخير هنوز مورد رسيدگي قرار نگرفته است.