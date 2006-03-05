صندوق پرداخت غرامت به مرغداران تشكيل شد

روحاني نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر در مشهد با اعلام اين خبر، افزود : در صورتي كه تلفات نامتعارفي در يك مرغداري (حتي غير از آنفولانزاي پرندگان ) رخ دهد، دامپزشكي مي تواند دستور مصدوم سازي آن كانون را صادر نمايد و براي تحقق اين امر نيز نيازي به انجام آزمايش احساس نمي شود. از اين رو ،كليه غرامت جوجه هاي معدوم شده با قيمت مناسب از سوي صندوق غرامت بيمه پرداخت خواهد شد .

وي در ادامه گفت : اين صندوق به منظور جلوگيري از ايجاد بحران در صنعت طيور و مخفي نمودن بيماري مرغ‌ها توسط مرغداران تشكيل شده است .

مدير كل دامپزشكي خراسان شمالي همچنين از تخصيص اعتبار جهت پيشگيري و كنترل بيماري آنفلو آنزاي فوق حاد پرندگان خبر داد و افزود : استانداري خراسان شمالي 700 ميليون ريال اعتبار به منظور پيشگيري و كنترل اين بيماري در استان اختصاص داده است كه اين استان در مقايسه با ساير استان‌هاي كشور از شرايط مناسب تري برخوردار است.

روحاني نژاد تاكيد كرد : تامين نيروي انساني در جهت پيشگيري و آموزش در مقابل بيماري آنفولانزاي پرندگان امري ضروري است ، زيرا در مراحل عملياتي و كنترل مراقبت هاي فعال ، معدوم سازي و نمونه برداري نياز به نيروي متخصص بيش از پيش احساس مي شود .