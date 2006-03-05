حاضريم درباره غني سازي تجاري مذاكره كنيم/ ظاهرا آمريكا ماشين نيت خواني اختراع كرده است !

به گزارش خبرگزاري"مهر"، متن كامل اين گفت و گو به اين شرح است:

سئوال : جامعه بين المللي از ايران مي خواهد كه غني سازي را متوقف كند، ايران چه ديدگاهي دارد؟

پاسخ وزير امور خارجه: ما تصميم گرفته ايم اصول و برنامه هاي خود را دنبال كنيم. تعليق اقدامي داوطلبانه بوده است و امروز ما بر اساس تعهدات هسته اي مان عمل مي كنيم و درخواست غير قانوني جايي ندارد.

ما از دهه 1970 عضو NPT بوده و تعهدات خود را دنبال مي كنيم و در مذاكرات قبلي با سه كشور اروپايي، آنها پذيرفتند كه اين كار انجام شود، يعني غني سازي در مقياس پايين يا به عبارتي آزمايشگاهي انجام شود، آنها نبايد از موضع قبلي خود عدول كنند.

ما معتقديم كه بايد نگراني ها را مورد توجه قرار دهيم و اروپايي ها نيز توجه كنند كه در خواست ما چيست و بهترين فرمول ايجاد ارتباط ميان اين دو موضوع است.

سئوال: در خصوص طرح روسيه دو عنصر زمان و مكان وجود دارد كداميك اولويت دارد؟ كدام يك از اين دو براي ايران مهم است؟

پاسخ: طرف روسي اصرار دارد غني سازي در خاك روسيه انجام شود و در خصوص زمانبندي و اجراي پروژه نيز ما خواهان هر چه كوتاهتر شدن دوره زماني هستيم و اين موضوعات اصلي مذاكره با روسيه است.

بايد عناصر متعادل باشد، از ما مي خواهند در خصوص محل غني سازي منعطف باشيم و آنها نيز بايد در مورد دوره زماني انعطاف داشته باشند.

سئوال : به نظر مي رسد ايران نمي خواهد از هدف خود دست بكشد و اين موضع تغيير ناپذير تهران است و دستيابي به تفاهم تا حدي مشكل بنظر مي آيد ، نظر شما چيست؟

پاسخ: ما معتقديم بر اساس شرايط جاري و مواضع كنوني، هر تفاهم و مصالحه اي مي تواند شكل بگيرد. ما در صدد هستيم به پيش برويم نه اينكه به عقب برگرديم. از نظرما غني سازي آزمايشگاهي بايد حفظ شود ، مرحله مهم بعدي توليد سوخت تجاري است كه مي توانيم روي آن تفاهم كنيم.

سئوال : از نظر شما آيا توافق نهايي با روسيه امكانپذير است؟

پاسخ: نكته اي مطرح است و اينكه اين توافق بايد به نگراني همه طرفها پاسخ دهد. غني سازي آزمايشگاهي تنها در سطح آزمايشگاه است و در مقياس وسيعتر يعني تجارتي كه پس از يك دوره غني سازي در ايران صورت گيرد.

آنچه كه اكنون انجام مي دهيم يعني تحقيق و توسعه، موضوع مذاكره نيست، ما پس از مرحله را مد نظر داريم و حاضريم در خصوص غني سازي براي مرحله تجاري مذاكره نماييم.

سوال : آيا توافق با همه طرفهاي موضوع ميسر است؟

پاسخ: اميدواريم بشود.

سوال: گزارش آقاي البرادعي توزيع شده است، اين گزارش را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

پاسخ: ما در حال بررسي دقيق گزارش هستيم و بزودي رسما نظرات خود را اعلام مي كنيم، در يك نگاه كلي اين گزارش اشاره اي به انحراف از اهداف صلح آميز ندارد.

سوال : آيا ذكر اين نكته در گزارش مثبت است؟

پاسخ : نكات مختلفي وجود دارد و درصدد ارزيابي كلي از گزارش هستيم .

سوال : اگر ايران همچنان بر غني سازي در داخل اصرار ورزد، به نظر مي رسد احتمالا شوراي امنيت در آينده نزديك درگير بحث شود، عكس العمل شما چيست؟

پاسخ: سئوال مهمي است ما بين توليد آزمايشگاهي و مقياس وسيع تفاوت هايي مي بينيم. ما معتقديم كه شوراي امنيت نبايد ابزار دست كشورهاي خاصي براي اعمال فشار به كشورهاي مستقل براي اهداف سياسي شود. تلاش ما اين است كه پرونده ارجاع نشود.

ما با بقيه كشورهاي عضو شوراي حكام در تماس خواهيم بود. اگر چاره اي جز دو راه كه عبارتند از پيگيري حقوق ملت با ارجاع پرونده به شوراي امنيت، ما گزينه اول را دنبال خواهيم كرد.

ما درها را به روي خود نمي بنديم. با همه كشورها در حال مذاكره هستيم . مساله اصلي اين است ناديده گرفتن حقوق ايران براي داشتن دانش هسته اي خط قرمز ما است و اين موضوع خيلي مهم است. ما مايليم همانند ژاپن از تكنولوژي هسته اي بهره مند شويم . عمومي صحبت مي كنم و ژاپن يك مثال است، ما احتمال اينكه آمريكا يك بحران ديگر براي كشور خود در منطقه ما ايجاد كند، نمي بينيم و اين به نفع ملت آمريكا كه گروگان دولت بوش در بحران هاي منطقه خليج فارس و خاور ميانه بوده، نيست.

دبير كل سازمان ملل متحد پس از چهار سال مي گويد مشكل اصلي در افغانستان بي ثباتي است كه به معناي اين است كه در 4 سال كاري نشده است، در عراق نيز رئيس جمهور امريكا سه ماه پس از اشتغال گفت: جنگ به پايان رسيد، ما سئوال مي كنيم چرا نا امني تداوم دارد؟

دلايل اشغال عراق سلاحهاي كشتار جمعي اعلام شد و امروز بوش كه يك دروغ بزرگ به افكار عمومي تزريق كرده است و آن اينكه ايران سلاح اتمي مي خواهد در حاليكه ما بارها اعلام كرده ايم بر اساس اصول و آموزه هاي ديني ما بدنبال سلاح اتمي نيستيم و سلاح اتمي در دكترين دفاعي ايران جايي ندارد.

ما همكاريهاي زيادي با آژانس داشته ايم و به سوالات زيادي پاسخ داده ايم، حتي در بعد نظامي نيز سوال كردند، به بيش از نود درصد سئوالات پاسخ گفته شده و سئوالات فني باقيمانده در يك فضاي همكاري حل مي شود و در اين فضا قطعا همه اعتماد مي كنند كه هيچگونه انحرافي از سوي ايران رخ نداده است.

اراده سياسي آمريكا بنا به دلايلي سياسي عليه ايران بكار گرفته شده است.

ما اعلام مي كنيم زمان تهديد بسر آمده است، زمان يكجانبه گرايي و تصميمات يكجانبه بسر آمده است و تجربه آمريكا در خاورميانه و خليج فارس نشان مي دهد كه آن سياستها ديگر كار آمد نيست، ايران در بدست آوردن حقوق خود بسيار مصمم است.

ما امروز خود را بسيار قويتر از 27 سال قبل مي بينيم و توان نرم افزاري براي چالش را داريم ما معتقديم افكار عمومي جامعه بين المللي بايد حقيقت را بشنود و ما گفتگو با ملتها و دولتها را شروع كرده ايم و اشاعه ظن و گمان قابل قبول نيست.

به نظر مي رسد آمريكايي ها اخيرا ماشيني ساخته اند كه نيت كشورها را مي خواهد ، ظن و ترديد در مورد همه مي تواند باشد اما بايد با سند و مدرك حقايق را نشان دهند.