مجلس تصميم گيري درباره افزايش اعتبارات عمراني را به نوبت بعداز ظهر موكول كرد

به گزارش خبرنگار "مهر"، حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: بررسي بند (و) تبصره دو لايحه بودجه 85 را به نوبت دوم جلسه امروز موكول كرد.

وي افزود: ظهر امروز درباره بند (و) تبصره 2 كار كارشناسي مي كنيم و آن گاه نظر نهايي را به نمايندگان مي گوييم.

پيشنهاد آقايي براي افزايش دو هزار ميليارد توماني به سقف برداشت از حساب ذخيره از آن جهت اشكال شد كه معلوم نبود مراد پيشنهاد دهنده اضافه شدن اين رقم به سقف برداشت از رقم كميسيون تلفيق يا رقم پيشنهادي دولت بود.

اين گزارش مي افزايد: قدرت‌الله ايماني نماينده مردم خرم‌آباد در جلسه صبح امروز و در رسيدگي به بند (و) تبصره 2 اين لايحه، پيشنهاد افزايش بودجه عمراني دولت به 150 هزار ميليارد ريال را مطرح كرد كه درنهايت به تصويب نمايندگان نرسيد.

فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت نظر موافق دولت را با اين پيشنهاد اعلام كرد، ولي الياس نادران نماينده مردم تهران به عنوان مخالف با پيشنهاد ايماني مخالفت كرد.