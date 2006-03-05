خيرين مدرسه ساز مناطق عشايري را فراموش كردند

رمضانعلي فيضي درگفتگو با خبرنگار اجتماعي مهردر مشهد با بيان اين مطلب افزود : هم اكنون 4 هزار و 100 دانش آموز دختر و پسر عشاير درمقاطع مختلف مشغول به تحصيل هستند كه ازاين تعداد500 دانش آموزكوچ رو هستند .
وي در ادامه گفت : مهمترين مشكل اين مدارس مناسب نبودن فضاي آموزشي و كمبود سرويس هاي بهداشتي و نيروي انسان است.
كارشناس مسئول مدارس عشايري آموزش و پرورش خراسان رضوي تصريح كرد : مناطق كوچ رو به 400 كلاس سيار نياز دارند كه تا كنون 15 دستگاه آن تامين شده است.
وي هزينه هركلاس سيار را 29 ميليون ريال خواند و افزود: تامين اين مبالغ بسيارسنگين است هم اكنون ازچادربه عنوان فضاي آموزشي استفاده مي شود كه عدم نوركافي، نداشتن جذابيت براي دانش آموزان ومقاوم نبودن در برابرسرما وگرما ازعمده ترين مشكلات اين كلاس ها است.
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