خيرين مدرسه ساز مناطق عشايري را فراموش كردند

رمضانعلي فيضي درگفتگو با خبرنگار اجتماعي مهردر مشهد با بيان اين مطلب افزود : هم اكنون 4 هزار و 100 دانش آموز دختر و پسر عشاير درمقاطع مختلف مشغول به تحصيل هستند كه ازاين تعداد500 دانش آموزكوچ رو هستند .

وي در ادامه گفت : مهمترين مشكل اين مدارس مناسب نبودن فضاي آموزشي و كمبود سرويس هاي بهداشتي و نيروي انسان است.

كارشناس مسئول مدارس عشايري آموزش و پرورش خراسان رضوي تصريح كرد : مناطق كوچ رو به 400 كلاس سيار نياز دارند كه تا كنون 15 دستگاه آن تامين شده است.