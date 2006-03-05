خسرو صداقت در گفت و گوبا خبرنگار اقتصادي مهر در مورد عملكرد بورس كشاورزي در سال 84 گفت: متاسفانه عدم تحقق انتظارات تعيين شده از دولت و ساير بخش هاي تخصصي مانند وزارتخانه بازرگاني و كشاورزي موجب شد كه بورس كشاورزي در سال 84 عملكرد نسبتا خوبي نداشته باشد .

به گفته وي، با توجه به نتايج مثبت در سطح جهان در مورد نقش بورس هاي كالايي و به ويژه بخش كشاورزي در توسعه بازار سرمايه و كشاورزي، لذا انتظار همكاري بيشتري از دولت و وزارتخانه هاي مربوطه را در مورد بورس كشاورزي داشتيم .

صداقت در مورد دلايل عدم تحقق عملكرد مناسب بورس كشاورزي در سال 84 ، تصريح كرد: تغيير مسئولان در دولت جديد ، افت بازار سرمايه در كل كشور و آماده نبودن طرح‌هاي عملياتي توسعه خود بورس كشاورزي ناشي از كمبود امكانات از مهمترين دلايل عدم تحقق انتظارات موجود از بورس كشاورزي در سال 84 است .

وي قانون جديد را بستري براي توسعه بازارمالي بورس كشاورزي در سال آينده دانست و افزود: اميد است با توجه به قانون جديد بورس در سال آينده و وارد كردن سرمايه فعالان بازاربراي خريد و فروش اوراق مشتقات كالا ، بازار مالي بورس كشاورزي در سال آينده توسعه يابد .