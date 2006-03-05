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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۰۴

رييس هيات مديره بورس كالاهاي كشاورزي در گفت و گو با "مهر":

بورس كشاورزي عملكرد خوبي در سال‌جاري نداشت

بورس كشاورزي عملكرد خوبي در سال‌جاري نداشت

رييس هيات مديره بورس كالاهاي كشاورزي گفت: بورس كشاورزي عمكرد نسبتا خوبي در سال 84 نداشت.

خسرو صداقت در گفت و گوبا خبرنگار اقتصادي مهر در مورد عملكرد بورس كشاورزي در سال 84 گفت:  متاسفانه  عدم تحقق انتظارات تعيين شده از دولت و ساير بخش هاي تخصصي مانند وزارتخانه بازرگاني و كشاورزي موجب شد كه بورس كشاورزي در سال 84 عملكرد نسبتا خوبي نداشته باشد .

به گفته وي، با توجه به نتايج مثبت در سطح جهان در مورد نقش بورس هاي كالايي و به ويژه بخش كشاورزي در توسعه بازار سرمايه و كشاورزي، لذا انتظار همكاري بيشتري از دولت و وزارتخانه هاي مربوطه را در مورد بورس كشاورزي داشتيم .

صداقت در مورد دلايل عدم تحقق عملكرد  مناسب بورس كشاورزي در سال 84 ، تصريح كرد: تغيير مسئولان در دولت جديد ، افت بازار سرمايه در كل كشور و آماده نبودن طرح‌هاي عملياتي توسعه خود بورس كشاورزي  ناشي از كمبود امكانات  از مهمترين دلايل عدم تحقق انتظارات موجود از بورس كشاورزي در سال 84 است .

وي  قانون جديد را بستري براي توسعه بازارمالي بورس كشاورزي در سال آينده دانست و افزود: اميد است با توجه به قانون جديد  بورس در سال آينده  و وارد كردن سرمايه فعالان بازاربراي خريد و فروش اوراق مشتقات كالا ، بازار مالي بورس كشاورزي در سال آينده توسعه يابد .

کد مطلب 298907

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