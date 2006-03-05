گزارش روزنامه تاگس اشپيگل از نشست فرداي شوراي حكام

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه تاگس اشپيگل نوشت : موضوع برنامه هسته اي ايران همچنان به عنوان يكي از مسائل مهم جامعه بين المللي مطرح است .

اين روزنامه درباره نشست هاي اخير درباره موضوع هسته اي ايران نوشت : طي هفته گذشته نشستهاي مختلف و متعددي ميان مقامات ايراني و مقامات اروپايي و روسي برگزار شد كه هيچ كدام از آنها نتيجه خاصي در بر نداشت .

تاگس اشپيگل به تاكيد ايران بر حق مسلم خود در داشتن غني سازي اورانيوم در خاك خود اشاره كرد و افزود:"علي لاريجاني" دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در ديدار روز جمعه خود با وزراي امورخارجه سه كشور اروپايي آلمان،فرانسه و انگليس بار ديگر بر خواست كشور خود مبني بر تداوم فعاليتهاي هسته اي و انجام غني سازي اورانيوم در خاك ايران اصرار ورزيد.

اين در حالي بوكه نمايندگان اروپا نيزبار ديگر خواستار تعليق غني سازي اورانيوم در ايران شدند .

اين روزنامه نوشت : اعضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي روز آينده (فردا دوشنبه) براي بررسي چند باره پرونده هسته ايران با توجه به گزارش اخير " محمد البرادعي " مدير كل اين آژانس گرد هم مي آيند و اين در حالي است كه جامعه بين الملل تمام توجه و نگاه خود را به وين معطوف كرده است .

اين روزنامه آلماني با اشاره به مخالفت ايران با شروط تحميلي اروپا نوشت : اروپايي ها سازش ايران با خواسته هاي آنها را ناشي از يك سياست كار آمد جهاني مي دانند در حالي كه ايران هرگزحاضر به پذيرش اين اصل نيست .

اين روزنامه آلماني در ادامه با اشاره به اينكه ايران از حدود 50 سال پيش به عضويت آژانس بين المللي انرژي اتمي در آمد و در دهه 70 ميلادي نيز پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي را به امضا رساند،نوشت: اين موارد مي تواند تا حدي در جلب نظر اروپا موثر باشند، اما نمي توان از آنها به عنوان راهكارهاي كاربردي نام برد .

به نوشته اين روزنامه، لاريجاني در پاسخ به سوال خبرنگار يك روزنامه اتريشي درباره علل عضويت ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي اظهار داشت : ما براي انجام فعاليتهاي هسته اي در چارچوب قوانين آژانس به عضويت اين سازمان در آمديم و اكنون اين بسيار مضحك است كه ما به عنوان يكي از اعضاي آژانس از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي نيز منع شويم .

تاگس اشپيگل در پايان نوشت : به نظر مي رسد كه نشست روز آينده شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي تا حد زيادي تكليف پرونده هسته اي ايران را روشن كند.