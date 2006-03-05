ادعاي مربوط به آمادگي آمريكا و انگليس براي خروج از عراق تا سال 2007

به گزارش خبرگزاري مهر،روزنامه تلگراف، اين طرح ها به علت در حال آماده شدن است كه دو دولت به اين نتيجه رسيدند حضور نظاميان خارجي در عراق عاملي است كه سبب خواهد شد صلح و ثبات در اين كشور دچار مشكلاتي گردد.

دولت انگليس اعلام كرده است : در پي موافقت آمريكا و انگليس براي خروج از عراق 24 كشور ديگر عضو نيروهاي ائتلاف در اين كشور نيز خرسندي خود را از اين موضوع اعلام كرده اند.

هم اكنون 160 هزار نظامي بيگانه در قالب نيروهاي ائتلاف در عراق حضور دارند.

اين در حالي است كه روزنامه ميرر چاپ انگليس هم گزارش داد: خروج نيروهاي ائتلاف از عراق حدود 12 ماه ديگر به طول خواهد انجاميد.



با وجود اين اخبار غير تاييدي، بوش و بلر بر ادامه حضور نظاميان آمريكايي و انگليسي تا زماني كه به اصطلاح ماموريت مهم آنها در نابودي تروريسم و رفاه و شكوفايي و امنيت در عراق برقرار شود، تاكيد كرده اند.



اين در حالي است كه درخواستها براي خروج نظاميان آمريكايي و انگليسي از عراق هر روز در حال افزايش است.