نظارت ويژه وزارت بهداشت بر اماكن توزيع مواد غذايي/ برخورد با 7396 مورد تخلف بهداشتي در نوروز 84

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سيد جليل ميرمحمدي امروز در جمع خبرنگاران افزود: يك هزار و 728 مورد هم منجر به تعطيلي موقت اين امكان شده اما اغلب اين تخلفات مربوط به نداشتن كارت بهداشتي، غير بهداشتي محيط و كمترين آن مربوط به عرضه مواد غذايي فاسد بوده است.

وي با بيان اينكه ارتقاء و حفظ سلامت كارگران هدف عمده بهداشت حرفه اي است ، به طرح بسيج سلامت نوروزي اشاره كرد و گفت: وزارت بهداشت هر سال از اول اسفند تا 15 فروردين سال به مدت 45 روز براي ايجاد امنيت غذايي مسارفرن نوروزي آمادگي كامل دارند كه در اين مورد نيز 5 هزار و 500 نفر از پرسنل بهداشت محيط آماده هستند.

ميرمحمدي با بيان اينكه ارتقاي ايمني مواد غذايي در سطح عرضه ، ارتقاي وضعيت شاخص هاي بهداشتي و بهسازي مراكز بهداشتي عمومي به ويژه بين راهي از اهداف اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي است ، گفت: براي اجراي اين طرح با سازمانهاي ذيربط نظير نيروهاي انتظامي، حفاظت محيط زيست، گردشگري و استانداريها براي برگزاري كشيك از ارائه خدمات از 8 تا 8 شب هماهنگي هاي لازم انجام شده است.

وي گفت: بر اساس بخشنامه هاي معاونت سلامت و وزير بهداشت بازرسي ها از اماكن عرضه مواد غذايي و نيز هتلها، زائر سراها، سرويس هاي بهداشتي اماكن عمومي نظير پايانه ها و راه آهن بيشتر خواهد شد تا اين اماكن براي استفاده مسافران نوروزي كه معمولا سفرهاي آنها از 20 تا 25 اسفند آغاز مي شوند به شيوه مطلوب و بدون ايجاد مشكل صورت گيرد.

ميرمحمدي با بيان اينكه تمامي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور موظفند كه شماره تلفني را براي اعلام تخلفات بهداشتي به مردم اعلام كنند، گفت: با همكاري نيروهاي انتظامي دستفروشان عرضه مواد غذايي كنترل مي شود و همچنين شبكه هاي آب رساني در كشور نيز توسط وزارت بهداشت مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

وي گفت: نزديك به 500 هزار بروشور با هدف اطلاع رساني به مردم در مورد خصوصيات مواد غذايي سالم و نيز رستورانهاي مطلوب در مبادي ورودي مسافران توزيع مي شود همچنين تمامي اماكن مجاز به توزيع مواد غذايي موظف به نصب پوسترهايي هستند كه در اين 40 هزار پوستر نيز علاوه بر ويژگي هاي رستوران هاي بهداشتي، موارد تخلف و شماره تفلن براي اعلام تخلفات احتمالي صورت گرفته در آن مكان ها درج شده است.

مديركل مركز سلامت محيط كار وزارت بهداشت اظهار داشت: رانندگان وسايل نقليه عمومي موظف به داشتن كارت سلامت شغلي ممهمور به مهر دفتر سلامت محيط كارهستند بنابراين در غري اين صورت اجازه رانندگي ندارند.

وي گفت: با توجه به موضوع بيماري آنفلوآنزاي پرندگان در كشورهاي همسايه گفت: تا كنون هيچ موردي از اين بيماري در كشور در ميان پرندگان و يا انسان مشاهده نشده و اين بيماري به صورت كامل تحت كنترل است اما به مسافران توصيه مي شود كه در صورت تمايل به مصرف مرغ و تخم مرغ فقط از مرغ هاي آبپزي كه به مدت 20 دقيقه در درماي 70 درجه پخته شده اند و نيز تخم مرغ هاي آبپز استفاده كرده و در شرايط كنوني از مصرف جوجه كباب، سس و ماكيان و مواد غذايي خام خودداري كنند.

ميرمحمدي گفت: به مردم توصيه مي شود كه زباله هاي خود را در محيط جنگل هاي رها نكرده و در محلهاي تعيين شده قرار دهند همچنين دانشگاه هاي علوم پزشكي مازنداران، گيلان و بابل موظف شده اند كه هر چه سريعتر براي دفن زباله ها اقدام كنند.

وي در مورد مصرف آب آشاميدني طي مسافرت گفت: به مسافران توصيه مي شود كه فقط از آبهاي بسته بندي شده بهداشتي كه داراي تاريخ توليد و انقضا و شماره پروانه بهداري است استفاده كرده و از مصرف آبهاي جاري و نامطمئن به شدت خودداري كنند.

ميرمحمدي در مورد مسوميت هاي ايجاد شده براي مسافران گفت: اغلب مسموميت هاي ايجاد شده در بين راه ها شامل مسموميت هاي غذايي است كه موجب اسهال و استفراغ مي شود كه بخشي از اين مواد غذايي به علت باقي ماندن به مدت زياد در محيط بيرون توسط مسافران در ماشين و بخشي از آنها هم به عرضه اين مواد توسط مراكز غير ايمن مربوط مي شود.

وي در مورد زباله هاي بيمارستاني گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس پس ماندهاي بيمارستاني بر عهده توليد كننده است و وزارت بهداشت براي تبديل زباله هاي عفوني بيمارستانها به غير عفوني نيازمند 140 ميليارد تومان اعتبار است اما فقط 450 ميليون تومان اختصاص يافته همچنين براي بودجه سال 85 نيز فقط 3 ميليارد تومان اعتبار براي آن در نظر گرفته شده است كه حتي معلوم نيست كه 100 درصد آن اختصاص يابد.

ميرمحمدي گفت: وزارت بهداشت با سوزاندن زباله هاي بيمارستاني كه شهرداري مطرح كرده است به دشت مخالف است چون با وجود شرايط بد جوي در تهران، سوزاندن حداقل 40 تا 100 تن زباله بيمارستاني وسعت آلودگي هوا را افزايش مي دهد و نيز موجب گازهاي خطرناك در فضا شده كه سرطان زا است بنابراين فقط بايد بيمارستانها را به دستگاه اتوكلاو يا دستگاه غير سوز تجهيز كرد.