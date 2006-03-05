پارك علم و فناوري دانشگاه تهران توسعه فرهنگ ديني را بستر حركت خود مي داند / حوزه هاي علوم انساني در صدر برنامه هاي پارك فناوري دانشگاه تهران قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر ناصر معصومي صبح امروز در مراسم افتتاح ساختمان جديد پارك علم و فناوري دانشگاه تهران با بيان اين مطلب با اشاره به وضعيت پارك هاي علم و فناوري در كشور (تهديدها) گفت: پارك هاي موفق در دنيا توسط دولت ها ايجاد و حمايت شده اند و سپس سرمايه هاي بخش خصوصي نظام حمايتي را كامل كرده است. به نظر مي رسد كه توجه بيشتري از سوي دولت، نمايندگان در توسعه زير ساخت هاي پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد و حمايت لازم از آنها جدا ضروري است. از سوي ديگر نظام بازار در ايران هنوز سنتي است. بخش عمده اي از سرمايه هاي دولتي و خصوصي در حال حاضر ارتباط مطلوب با فناوري هاي نو ندارند. در اين ميان ضعف علاقه و شناخت سرمايه گذاران بخش خصوصي در زمينه فناوري هاي نو خود سبب نگراني است.

وي به پارك علم و فناوري دانشگاه تهران اشاره كرد و افزود: در مرداد ماه سال جاري (1384) مقارن با ايام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) موافقت اصولي تاسيس پارك علم و فناوري از وزارت متبوع اخذ شد. بر همين مبنا، پارك علم و فناوري وارد عرصه هاي جديدي شده است از جمله حمايت از ايده هاي نو، تجاري سازي نتايج تحقيقات در جهت ايجاد نظام ملي نو آوري و حركت درجهت ايجاد اقتصاد دانايي محور و اقتصادغير نفتي شد.

معصومي اضافه كرد: پارك علم و فناوري دانشگاه تهران، براساس اعتقاد به نگاه فرا دانشگاهي (اجتناب از بخشي نگري)، و بارويكرد مصالح ملي ماموريت دارد براي جذب نخبگان و متمركز كردن عناصر اصلي چرخه نوآوري، جذب و بازيگرداني دانش آموختگان از خارج، گسترش تحقيقات كاربردي و توسعه اي، كمك به تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي، ايجاد ارتباط بين دانشگاه، جامعه و صنعت، و ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيلان رشته هاي دانشگاهي مرتبط با خدمات مشاوره اي وفناوري هاي پيشرفته تلاش كند .



رئيس پارك علم و فناوري دانشگاه تهران اضافه كرد: پارك علم و فناوري بر طبق اساسنامه مصوب خود در شهريور ماه سال جاري، داراي سه مركز تابعه شامل مركز رشد واحدهاي فناوري، مركز مطالعات و توسعه ايده و آينده پژوهي و مركز كار آفريني است كه هر يك داراي اساسنامه و تشكيلات مصوبه است.

معصومي گفت: عمليات ساختماني پارك كه شامل بازسازي و ساخت 3600 متر مربع زير بنا است از اوايل تير ماه سال جاري شروع و دراواخر آذرماه با هزينه اي حدود 350 ميليون تومان به پايان رسيد كه فقط 260 ميليون تومان آن از طريق منابع دانشگاه و وام تامين شده و 90 ميليون تومان آن توسط گروه فناوران موج پويا به عنوان كمك بلا عوض مستقيما توسط گروه مزبور هزينه شده است.

رئيس پارك فناوري دانشگاه تهران افزود: در حال حاضر و در ابتداي فعاليت پارك، 7 شركت و موسسه درهمين ساختمان پارك مستقر هستند كه همه آنها در حوزه فعاليت تحقيق و توسعه خود كم نظير بوده و بعضي از آنها بي نظير هستند.

وي به چشم انداز برنامه پارك علم و فناوري دانشگاه تهران اشاره كرد و گفت: تحقيق يك پارك علم و فناوري جامع برنامه نهايي دانشگاه تهران است. سايت كنوني پارك يعني سايت امير آباد حدود 5/2 هكتار وسعت دارد كه با توجه به مذاكرات گذشته، در صورت تصويب و انطباق با سياست هاي كلان دانشگاه در پرديس امير آباد در فاز اول به 4 هكتار قابل افزايش است. برنامه توسعه پارك در همين سايت در يك بازه زماني ده ساله، احداث ساختمانهايي با زير بناي مجموعه 60 هزار متر مربع و استقرار 500-400 موسسه تحقيقاتي و شركت فناور در اين سايت است. مسلما تحقق اهداف توسعه اي فوق نيازمند به حمايت دولت، حوزه معاونت فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، نمايندگان مجلس شواري اسلامي، هيئت رئيسه دانشگاه و نهادهاي مدني و صنايع توانمند و بخش خصوصي است.

معصومي گفت: اين افتتاح يك بازگشايي فيزيكي نيست، بلكه ما بر اين باوريم كه با اين افتتاح يك بار ديگر تفكر، حقيقت و ضرورت پارك هاي علم و فناوري از كتاب علم و فناوري كشور را ورق زده و به آن تازگي مي بخشيم و رهنمودهاي حكيمانه مقام معظم رهبري درسند چشم انداز بيست ساله كشور را مبناي رويكرد و برنامه ريزي خود قرار داده و در رسيده به اهداف سياست هاي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران را دبنال مي كنيم. ما اهداف و برنامه هاي تخصصي خود در پارك علم و فناوري را جدا از ايجاد فضاي فرهنگي وارتقاء ارزشهاي ديني ندانسته و مي خواهيم الگوي احترام به كرامت انسانها و حقوق بخش خصوصي در پارك باشيم.