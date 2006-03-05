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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۳۱

رئيس پارك علم و فناوري دانشگاه تهران :

پارك علم و فناوري دانشگاه تهران توسعه فرهنگ ديني را بستر حركت خود مي داند / حوزه هاي علوم انساني در صدر برنامه هاي پارك فناوري دانشگاه تهران قرار دارد

پارك علم و فناوري دانشگاه تهران توسعه فرهنگ ديني را بستر حركت خود مي داند / حوزه هاي علوم انساني در صدر برنامه هاي پارك فناوري دانشگاه تهران قرار دارد

پارك علم و فناوري دانشگاه تهران توسعه فرهنگ ديني و ارزش هاي اسلامي را بستر حركت خود مي داند و بر همين اساس توجه به حوزه هاي علوم انساني را در صدر برنامه هاي قرار داده و براي اين منظور برنامه پژوهشي فناوري ويژه اي در علوم انساني دارد. البته اين رويكرد به معني كم توجهي به ساير حوزه هاي فناوري نيست.

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر ناصر معصومي صبح امروز در مراسم افتتاح ساختمان جديد پارك علم و فناوري دانشگاه تهران با بيان اين مطلب با اشاره به وضعيت پارك هاي علم و فناوري در كشور (تهديدها) گفت: پارك هاي موفق در دنيا توسط دولت ها ايجاد و حمايت شده اند و سپس سرمايه هاي بخش خصوصي نظام حمايتي را كامل كرده است. به نظر مي رسد كه توجه بيشتري از سوي دولت، نمايندگان در توسعه زير ساخت هاي  پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد و حمايت لازم از آنها جدا ضروري است. از سوي ديگر نظام بازار در ايران هنوز سنتي است. بخش عمده اي از سرمايه هاي دولتي و خصوصي در حال حاضر ارتباط مطلوب با فناوري هاي نو ندارند. در اين ميان ضعف علاقه و شناخت سرمايه گذاران بخش خصوصي در زمينه فناوري هاي نو خود سبب نگراني است.

وي به پارك علم و فناوري دانشگاه تهران اشاره كرد و افزود: در مرداد ماه سال جاري (1384) مقارن با ايام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) موافقت اصولي تاسيس پارك علم و فناوري از وزارت متبوع اخذ شد. بر همين مبنا، پارك علم و فناوري وارد عرصه هاي جديدي شده است از جمله حمايت از ايده هاي نو، تجاري سازي نتايج تحقيقات در جهت ايجاد نظام ملي نو آوري و حركت درجهت ايجاد اقتصاد دانايي محور و اقتصادغير نفتي شد.

معصومي اضافه كرد: پارك علم و فناوري دانشگاه تهران، براساس اعتقاد به نگاه فرا دانشگاهي (اجتناب از بخشي نگري)، و بارويكرد مصالح ملي ماموريت دارد براي جذب نخبگان و متمركز كردن عناصر اصلي چرخه نوآوري، جذب و بازيگرداني دانش آموختگان از خارج، گسترش تحقيقات كاربردي و توسعه اي، كمك به تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي، ايجاد ارتباط بين دانشگاه، جامعه و صنعت، و ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيلان رشته هاي دانشگاهي مرتبط با خدمات مشاوره اي وفناوري هاي پيشرفته تلاش كند . 

رئيس پارك علم و فناوري دانشگاه تهران اضافه كرد: پارك علم و فناوري بر طبق اساسنامه مصوب خود در شهريور ماه سال جاري، داراي سه مركز تابعه شامل مركز رشد واحدهاي فناوري، مركز مطالعات و توسعه ايده و آينده پژوهي و مركز كار آفريني است كه هر يك داراي اساسنامه و تشكيلات مصوبه است.

معصومي گفت: عمليات ساختماني پارك كه شامل بازسازي و ساخت 3600 متر مربع زير بنا است از اوايل تير ماه سال جاري شروع و دراواخر آذرماه با هزينه اي حدود 350 ميليون تومان به پايان رسيد كه فقط 260 ميليون تومان آن از طريق منابع دانشگاه و وام تامين شده و 90 ميليون تومان آن توسط گروه فناوران موج پويا به عنوان كمك بلا عوض مستقيما توسط گروه مزبور هزينه شده است.

رئيس پارك فناوري دانشگاه تهران افزود: در حال حاضر و در ابتداي فعاليت پارك، 7 شركت و موسسه درهمين ساختمان پارك مستقر هستند كه همه آنها در حوزه فعاليت  تحقيق و توسعه خود كم نظير بوده و بعضي از آنها بي نظير هستند.

وي به چشم انداز برنامه پارك علم و فناوري دانشگاه تهران اشاره كرد و گفت: تحقيق يك پارك علم و فناوري جامع برنامه نهايي دانشگاه تهران است. سايت كنوني پارك يعني سايت امير آباد حدود 5/2 هكتار وسعت دارد كه با توجه به مذاكرات گذشته، در صورت تصويب و انطباق با سياست هاي كلان دانشگاه در پرديس امير آباد در فاز اول به 4 هكتار قابل افزايش است. برنامه توسعه پارك در همين سايت در يك بازه زماني ده ساله، احداث ساختمانهايي با زير بناي مجموعه 60 هزار متر مربع و استقرار 500-400 موسسه تحقيقاتي و شركت فناور در اين سايت است. مسلما تحقق اهداف توسعه اي فوق نيازمند به حمايت دولت، حوزه معاونت فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، نمايندگان مجلس شواري اسلامي، هيئت رئيسه دانشگاه و نهادهاي مدني و صنايع توانمند و بخش خصوصي است.

معصومي گفت: اين افتتاح يك بازگشايي فيزيكي نيست، بلكه ما بر اين باوريم كه با اين افتتاح يك بار ديگر تفكر، حقيقت و ضرورت پارك هاي علم و فناوري از كتاب علم و فناوري كشور را ورق زده و به آن تازگي مي بخشيم و رهنمودهاي حكيمانه مقام معظم رهبري درسند چشم انداز بيست ساله كشور را مبناي رويكرد و برنامه ريزي خود قرار داده و در رسيده به اهداف سياست هاي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران را دبنال مي كنيم. ما اهداف و برنامه هاي تخصصي خود در پارك علم و فناوري را جدا از ايجاد فضاي فرهنگي وارتقاء ارزشهاي ديني ندانسته و مي خواهيم الگوي احترام به كرامت انسانها و حقوق بخش خصوصي در پارك باشيم.

کد مطلب 298948

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