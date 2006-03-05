توسعه مراكز دانشگاهي موجب ارتقاي فرهنگ عمومي استان اردبيل خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبيل، "علي نيكزاد" روز گذشته در آيين افتتاح و كلنگ زني چندين پروژه توسعه اي دانشگاه محقق اردبيلي با بيان اين مطلب افزود: توسعه اقتصادي و اجتماعي، امنيت و آرامش را به دنبال دارد و بايد با برنامه ريزي دقيق زمينه را براي تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد كه زمينه ساز توسعه اقتصادي و اجتماعي است، فراهم كرد.



رييس دانشگاه محقق اردبيلي هم دراين آيين با ارايه گزارشي به 2 برابر شدن فعاليت ها و طرح هاي پژوهشي اين دانشگاه در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.



در اين مراسم ضمن بهره برداري از مجتمع مسكوني 12 واحدي دانشگاه محقق اردبيلي، ‌كلنگ ساخت خوابگاه دانشجويان پسر اين دانشگاه به زمين زده شد.

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