1200 ميليارد ريال وام قرض الحسنه به 24 استان كشور تخصيص يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، طي دستورالعمل صادره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانكهاي ملي ايران، صادرات ايران، تجارت، ملت ، سپه ، رفاه و كشاورزي مبلغ هزار و 200 ميليارد ريال وام قرض الحسنه جهت وديعه مسكن، درمان بيماري، تحصيل، ازدواج و رفع احتياجات ضروري به 24 استان كشور كه تاكنون رياست جمهوري به آن استانها سفر نكرده اند، اختصاص يافته است.
اين استانها به غير از استانهاي خراسان جنوبي، ايلام، سيستان و بلوچستان ، هرمزگان ، قم و بوشهر مي باشد.
همچنين اعطاي اين تسهيلات از طريق هفت بانك ياد شده بشرح ذيل در اختيار متقاضيان قرا ر مي گيرد.
بانك ملي تسهيلات اعطايي 141.6 ميليارد ريال- سهم استان 5.9 ميليارد ريال.
بانك صادرات ايران تسهيلات اعطايي 278.4 ميليارد ريال - سهم هر استان 11.6 ميليارد ريال
بانك تجارت تسهيلات اعطايي 103.2 ميليارد ريال - سهم هر استان 4.3 ميليارد ريال
بانك ملت تسهيلات اعطايي 64.8 ميليارد ريال- سهم هر استان2.7 ميليارد ريال
بانك سپه تسهيلات اعطايي 19.2 ميليارد ريال- سهم هر استان 8/.ميليارد ريال
بانك رفاه كارگران تسهيلات اعطايي 88.8 ميليارد ريال- سهم هر استان 3.7 ميليارد ريال
بانك كشاورزي تسهيلات اعطايي 504 ميليارد ريال- سهم هر استان 21 ميليارد ريال.
نظر شما