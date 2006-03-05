  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۵۵

بنا بر اعلام بانك مركزي؛

1200 ميليارد ريال وام قرض الحسنه به 24 استان كشور تخصيص يافت

1200 ميليارد ريال وام قرض الحسنه به 24 استان كشور تخصيص يافت

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: مبلغ هزار و 200 ميليارد ريال وام قرض الحسنه به 24 استان كشور كه رئيس جمهور به آنها سفر نكرده است، تخصيص يافت.

به گزارش خبرگزاري مهر، طي دستورالعمل صادره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانك‌هاي ملي ايران، صادرات ايران، تجارت، ملت ، سپه ، رفاه و كشاورزي مبلغ هزار و 200 ميليارد ريال وام قرض الحسنه جهت وديعه مسكن، درمان بيماري، تحصيل، ازدواج و رفع احتياجات ضروري به 24 استان كشور كه تاكنون رياست جمهوري به آن استان‌ها سفر نكرده اند، اختصاص يافته است.

اين استا‌ن‌ها به غير از استان‌هاي خراسان جنوبي، ايلام، سيستان و بلوچستان ، هرمزگان ، قم و بوشهر مي باشد.

همچنين اعطاي اين تسهيلات از طريق هفت بانك ياد شده بشرح ذيل در اختيار متقاضيان قرا ر مي گيرد.

بانك ملي تسهيلات اعطايي  141.6 ميليارد ريال- سهم استان 5.9 ميليارد ريال.

بانك صادرات ايران  تسهيلات اعطايي   278.4 ميليارد ريال - سهم هر استان 11.6 ميليارد ريال

بانك تجارت  تسهيلات اعطايي 103.2 ميليارد ريال - سهم هر استان 4.3 ميليارد ريال

بانك ملت  تسهيلات اعطايي  64.8 ميليارد ريال- سهم هر استان2.7 ميليارد ريال

بانك سپه  تسهيلات اعطايي  19.2 ميليارد ريال- سهم هر استان 8/.ميليارد ريال

بانك رفاه كارگران  تسهيلات اعطايي  88.8 ميليارد ريال- سهم هر استان 3.7 ميليارد ريال

بانك كشاورزي  تسهيلات اعطايي 504 ميليارد ريال- سهم هر استان 21 ميليارد ريال.

 

کد مطلب 298957

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها