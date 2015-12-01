به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی لرستان نبی الله تازنگ در این رابطه از اقدامات اصلاحی گسترده در حوزه های مختلف به ویژه در بخش درمان دانشگاه خبر داد و گفت: راه اندازی كلینیک های ویژه مستقل و غیر مستقل تخصصی یكی از اقدامات مهم در دانشگاه بوده كه تحولی عظیم در ویزیت های سرپایی تخصصی ایجاد كرده است.

وی با بیان اینکه در راستای بهبود بخشیدن به وضعیت ویزیت های سرپایی تخصصی و تسهیل در دسترسی مردم لرستان به متخصصین پزشكی چهار كلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی در استان راه اندازی شده است گفت: این کلینیک ها با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی به صورت مستقل و غیر مستقل راه اندازی شده اند.

مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: این كلینیک های ویژه غیر مستقل در درمانگاه شهید امیری سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، بیمارستان شهدای عشایر، بیمارستان شهید رحیمی و مرکز درمانی نیكان خرم آباد راه اندازی شده اند.

تازنگ گفت: برنامه ریزی شده در این کلینیک ها همه مقررات قانونی و شرعی و همچنین تامین نیروی انسانی لازم نظیر منشی، صندوق دار و نظافتچی و همچنین فرآیندهای مالی از سوی مسئولان آنها رعایت و تامین شود.

وی با بیان اینکه راه اندازی این کلینیک ها با هدف كاهش تصدی گری دولت بوده است گفت: دولت در این زمینه فقط به ایفای نقش حاكمیتی و نظارتی خود اقدام می کند.