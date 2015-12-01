منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: از امروز، سهشنبه ۱۰ آذرماه تا پايان هفته، آسمان استان بهطور متناوب تحت تأثیر سامانه جوی فعالی قرار خواهد گرفت بر اين اساس طی اين مدت در استان البرز افزايش ابر، بارش متناوب باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شديد و در پارهای مناطق بارش تگرگ و در مناطق كوهستانی بارش برف پيشبينی میشود.
وی اضافه کرد: از بعدازظهر روز پنجشنبه دوازدهم آذرماه، بانفوذ جريانات سرد شمالی ضمن كاهش قابلملاحظه دما، بارشها در سطح استان بهصورت باران و برف پيشبينی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان البرز ادامه داد: با توجه به پيشبينی بارش كه در برخی ساعات همراه با تقويت ابرهای همرفتی است، از اواخر وقت امروز، سهشنبه و فردا در برخی مناطق استان احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و سيلابی شدن مسیلها و رودخانهها و همچنين اختلال در تردد جادههای كوهستانی به سبب بارش برف و لغزندگی ناشی از بارش باران و كاهش ديد افقی به علت مه پيشبينی میشود.
دمای هوا در «دیزین» به منفی ۷ درجه سانتیگراد میرسد
به گفته رحمانیان از بعدازظهر روز پنجشنبه بانفوذ جريانات سرد شمالی و با توجه به كاهش قابلتوجه دما و پيشبينی بارش برف، در جادههای كوهستانی استان البرز مه غليظ و شرايط لغزنده دور از انتظار نیست.
رحمانیان با تأکید بر اینکه تمهيدات لازم برای حفظ ايمنی به كار گرفته شود، گفت: شرایط جوی در محور چالوس نیمهابری تا ابری همراه با بارش برف و باران، بعضی ساعات مهآلود همراه با وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود.
وی در ادامه کمینه دمای هوای امروز، در منطقه «دیزین» را منفی ۴ درجه اعلام کرد و گفت: فردا در این منطقه کمینه دمای هوا به منفی ۷ درجه سانتی گراد میرسد.
مدیرکل هواشناسی استان البرز در پایان شرایط جوی امروز سه شنبه، شهرستان کرج را نیمه ابری تا ابری، به تدریج همراه با بارش باران و گاهی رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید اعلام کرد.
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