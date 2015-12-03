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۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۰

مدیرکل شاهد و ایثارگر دانشگاه خبرداد:

اعطای مدرک تحصیلی به خانواده شهدای دانشگاه آزاد

اعطای مدرک تحصیلی به خانواده شهدای دانشگاه آزاد

مدیرکل شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد گفت: تا پایان امسال به تمامی خانواده های شهدای دانشجو این دانشگاه مدرک تحصیلی اعطا خواهد شد.

سیدمحمدتقی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه آزاد دارای ۲۳۰ شهید دانشجو است که تا پایان امسال به تمامی خانواده های این شهدا مدرک تحصیلی اعطا خواهد شد.

وی بیان کرد: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعطای مدرک تحصیلی به خانواده دانشجویان شهید که در حین تحصیل به شهادت رسیده اند باید در دانشگاه ها دنبال شود که دانشگاه آزاد از هفته دفاع مقدس اقدام به این موضوع کرده است.

مدیرکل شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد تصریح کرد: این دانشگاه رسالت اصلی خود می داند که در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان و دانشجویان اقدام کند و درحال برنامه ریزی های فرهنگی در این حوزه است.

طباطبایی گفت: در این راستا برنامه داریم کنگره عظیم شهدای دانشجو این دانشگاه را در سال جاری برگزار کند که این کنگره بستر مناسبی برای آشنا شدن نسل جوان با شهدای کشور از جمله شهدای دانشجو دانشگاه آزاد است.

کد مطلب 2989606

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