تويی كه نام تو در صدر سربلندان است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اربعین حسینی(ع)، فاضل نظری شاعر و غرل سرای معاصر غزلی در وصف امام حسین(ع) سروده است که برای نخستین بار از سوی خبرگزاری مهر منتشر می‌شود.

یادآوری می‌شود نظری شاعر مجموعه شعرهایی چون گریه‌های امپراطور، اقلیت، آنها و ضد است که تمامی این دفاتر شعر از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

وی همچنین به عنوان برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال ۸۷، «جریان‌سازترین شاعر دهه هشتاد» و «پرمخاطب‌ترین شاعر سال ۹۱ به انتخاب مردم» تقدیر شده و برخی از آثار او نیز در کشورهای فارسی زبان بازچاپ شده است.

متن سروده تازه نظری به این شرح است:

تويی که نام تو در صدر سربلندان است

هنوز بر سر نی چهره تو خندان است

اگر در آتش مهرت گداختيم چه غم

جزای سوختگان در غمت دو چندان است

به احتياج سراغ از غم تو می‌گيريم

که غم قنوت نياز نيازمندان است

از آن زمان که گرفتی ز مردمان بيعت

جدال عهدشکن‌ها و پاييندان است

خوشا به تربت پاک تو سجده بردن ما

تويی که نام تو در صدر سربلندان است