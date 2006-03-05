متون كهن ادبي به مدد بيان ساده و تصوير براي كودكان جذاب مي شود





وي در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب تصريح كرد : محتواي ادبيات كودك بايد ازعمق و غناي بسياري برخوردار باشد و همان حساسيتي كه فرد و يا خانواده در مقابل گزينش آثار ادبي ارزشمند براي مطالعه دارد ، بايد در انتخاب كتاب ارزشمند به لحاظ تصوير و ادبيات براي كودك هم وجود داشته باشد .

دالايي درادامه افزود : كودكان امروز ، باتوجه به ارتباط گسترده با رسانه ها و ساير وسايل ارتباط جمعي از قدرت تشخيص و درك بيشتري نسبت به گذشته برخوردارند و نمي توان به صرف آموزش هاي كودكانه ، درتصوير و داستان هرمساله پيش پا افتاده و بي ارزش را به نام " آموزش " به كودكان انتقال داد .

وي اضافه كرد : يكي از مسائل قابل توجه در اين زمينه به تصويركشيدن داستانهاي كتب ارزشمندي چون شاهنامه ، مثنوي معنوي ، كليله و دمنه و گلستان سعدي و ... است . تصويرگر و داستان پرداز كودك با مهارت و تسلط بر اين متون ادبي مي تواند مفاهيم آموزشي آنها را به زبان ساده و شيرين كودكانه و استفاده از تصاويري كه نمادها و نگاره هاي ايراني وهنرهاي سنتي ايراني را داراست ، بيان كند وكودك را هر چه بيشتر و بهتر با فرهنگ و ادب و هنر ايران آشنا سازد و ذائقه بصري و شنيداري كودك را درجهت صحيح و هماهنگ با فرهنگ ملي ما سوق دهد .





دالايي تصريح كرد : با اينكه قصه پردازي و خيال پردازي هاي كودكانه در نفس خود مفيد است ولي اگر در تصوير و ادبيات كودك از موجودات و هيولاهاي عجيب و غريب و گاه كريه المنظر و داستان هايي كه اغراق و غلو فوق العاده دارند استفاده شود نتيجه معكوسي نصيب مولف و تصويرگر مي شود .

اين تصويرگرخاطرنشان ساخت : درهررشته و زمينه و تخصصي نيازبه يك مشاورآگاه ضروري است زيرا هيچكس در انجام امور مربوط به تخصص خود نمي تواند به تنهايي نتايج حاصل از كار خود را ارزيابي كند . در مورد تصويرسازي و داستان پردازي كتاب كودك نيز يك شخص ثالث و ناظر بر كار نويسنده و تصويرگر جوان كه متخصص و مشاوري آگاه و هدفمند باشد و با نظر و داوري و راهنمايي بي غرض و آگاهانه در بهبود كيفيت محتواي ادبي و تصويري كتاب كودك موثر واقع شود ، لازم است .

دالايي در پايان گفتگو تصريح كرد : اينكه در مراكزنشرگروهي به عنوان هيات داوران نشر حضوري مثبت و سازنده داشته باشند بسيار ارزشمند و عالي خواهد بود .