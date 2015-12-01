آشورزاده و حجی زواره اولین نمایندگان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برگزاری سه مرحله از رقابتهای جایزه بزرگ در کشورهای ترکیه ، روسیه و انگلستان ، هشت نفر برتر رنکتیگ جهانی در چهار وزن المپیکی از روز شنبه در مرحله نهایی به مصاف هم می روند. در پایان این رقابتها نفرات اول تا ششم بلیط سفر به ریو را دریافت می کنند.

طبق برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی جلسه فنی و قرعه کشی این دوره از مسابقات با حضور مربیان و سرپرستان تيم‌های شرکت کننده از ساعت ۱۴ تا ۱۶ روز پنجشنبه ۱۲ آذرماه برگزار مي‌شود.

تکواندوکاران از روز شنبه ۱۴ آذرماه در یک رقابت سنگین و فشرده کار خود را آغاز می کنند. در روز نخست در بخش مردان تکواندو اوزان ۵۸- و ۸۰- كيلوگرم و در بخش زنان تکواندوکاران دو وزن ۴۹- و ۶۷- كيلوگرم به مصاف هم می روند. در روز نخست تیم ایران در بخش بانوان نماینده ای ندارد و در بخش مردان فرزان عاشورزاده و مسعود حجي زواره به دیدار رقبای خود می روند.

يكشنبه ۱۵ آذرماه در دومين روز اين مسابقات تكواندوكاران ۴ وزن دیگر به روی «شی هاپ چانگ» می روند که بهنام اسبقي و سجاد مرداني بعنوان نمايندگان ايران هستند.

برای تیم ملی کشورمان تا کنون فرزان آشورزاده و مهدی خدابخش موفق به کسب سهمیه المپیک شده اند و بهنام اسبقی و سجاد مردانی هم در مکزیک به دنبال قطعی کردن سهمیه خود می باشند.

ساعت ايران از كشور مكزيك ۹ ساعت و ۳۰ دقيقه جلوتر است.