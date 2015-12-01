سواری بنز با سرعت ۱۸۵ کیلومتر بر ساعت در قزوین توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان، محمدرضا محمدی از توقیف یک دستگاه سواری بنز که با ۱۸۵ کیلومتر سرعت بر ساعت در شهر قزوین در حال حرکت بود خبر داد و اظهار کرد: تیم کنترل سرعت پلیس راهور این شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری متوجه شدند یک دستگاه سواری بنز به دفعات با سرعت بالا در درون شهر قزوین حرکت می‌کند.

وی ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت گرفته با مقامات قضایی دستور توقیف خودرو در سیستم پلیس راهور ناجا ثبت شد.

رئیس پلیس راهور استان قزوین با اشاره به اینکه خودروی بنز با سرعت ۱۸۵ کیلومتر از سوی دوربین‌های کنترل سرعت در شهر قزوین در حال حرکت بود، عنوان کرد: خودرو بنز از سوی مأموران پلیس راهور شهرستان قزوین توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

محمدی خاطرنشان کرد: بر اساس بند (د) ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خودرو توقیف و راننده آن برای شرکت در کلاس آموزشی و سیر مراحل قانونی به پلیس راهور استان قزوین معرفی شد.