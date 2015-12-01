به گزارش خبرنگار مهر، حسین علی مومیوند ظهر سه شنبه در جلسه ستاد بحران شهرستان پلدختر با بیان اینکه آمادگی برای مقابله با بحران از اهمیت خاصی برخوردار است گفت: در این راستا هماهنگی لازم و کامل بین اعضای ستاد بحران این شهرستان باید وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم آمادگی مقابله با حوادث بحرانی در شهرستان پلدختر از سوی دستگاههای اجرایی افزود: تمام دستگاه های اجرایی شهرستان باید قبل از وقوع حادثه برای مقابله با حوادث احتمالی با یکدیگر تعامل و همکاری داشته و چاره اندیشی و برنامه ریزی لازم را داشته باشند.

معاون فرماندار پلدختر با تاکید بر اینکه در بارندگی های گذشته شهرستان اقدامات خوبی از سوی دستگاهها صورت گرفت گفت: این امر موجب شد شهرستان متحمل خسارات کمتری شود.

مومیوند با بیان اینکه امروز بین دستگاههای اجرایی شهرستان و مجموعه مدیران همدلی و تعامل خوبی برقرار است تصریح کرد: از هم اکنون و قبل از بارندگی باید دهانه های پل ها توسط اداره راه و شهر سازی پاکسازی شوند.

وی با تاکید بر جمع آوری نخاله های ساختمانی از سوی شهرداری از سطح شهر گفت: همچنین باید قبل از بارندگی ها به کشاورزان اطلاع رسانی شود که موتور تلمبه های حاشیه رودخانه کشکان را جمع آوری کنند.

جهانگیر اکبری شهردار پلدختر نیز در این جلسه با بیان اینکه شهرداری با تمام نیرو های خود در حالت آماده باش برای مقابله با بحران هایی مانند سیلاب قرار دارد گفت: با همکاری اداره برق شهرستان تمام درختان سطح شهر را شاخه زنی کرده ایم تا در اثر وزش باد قطعی برق در شهرستان نداشته باشیم.

وی همچنین با اشاره به همکاری شهرداری و اداره آب و فاضلاب این شهرستان گفت: در برخی قسمت های شهر مانند کانال خروجی کنار پمپ بنزین و دیواره ساحلی رودخانه کشکان در هنگام سیلاب آسیب پذیر هستند که باید اقدامات لازم برای رفع مشکلات در این زمینه صورت گیرد.

شهردار پلدختر با بیان اینکه حدود هزار و ۶۰۰ متر از دیواره ساحلی رودخانه کشکان فاقد دیواره حفاظتی است گفت: انتظار می رود از محل اعتبارات ملی بودجه لازم برای اجرای دیواره حفاظتی این رودخانه اختصاص یابد.

جهانگیری تصریح کرد: امسال مبلغی در این زمینه در نظر گرفته شد که کافی نیست و باید برای حل این مشکل برای همیشه اعتبارات بیشتری در نظر گرفته شود.