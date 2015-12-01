پیگیری برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عبدی ظهر سه شنبه در نشست با مدیر کل بهزیستی و تعدادی از معلولان لرستان نیز ضمن تبریک فرا رسیدن روز جهانی معلولین اظهار داشت: به طور حتم پیگیری های لازم را در رابطه با مطالبات معلولین لرستان از جمله سهم سه درصد استخدام معلولین، تخفیف بلیط هواپیمای شرکتهای خصوصی، تخفیف عوارض آزاد راه خرم - پل زال و ... را خواهم داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان در مجلس اشاره کرد و افزود: متاسفانه در قانون وظایف به خوبی تشریح نشده و این موضوع نیازمند بررسی دقیق و اصلاح قوانین است.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه اصلاح این قانون در مجلس در حال انجام بوده و به طور حتم پیگیری های لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.

عبدی از پیگری مطالبات معلولین و سازمان بهزیستی از طریق مراجع کشوری خبر داد و افزود: در خصوص اختصاص دو ساعت برنامه ویژه معلولین از طریق رسانه ملی با رئیس سازمان صدا و سیما مکاتبه خواهم کرد و سایر مطالبات را نیز از طریق وزارتخانه های مرتبط پیگیری خواهیم کرد.

اسداله حیدری مدیرکل بهزیستی لرستان نیز در این نشست به تبیین مسائل، مشکلات و خواسته های معلولان تحت پوشش این نهاد پرداخت و گفت: نبود مکانی مستقل و ثابت برای انجمن ها، رعایت نشدن قانون سهم سه درصد استخدام در دستگاههای دولتی، نبود حمایت های شغلی، مناسب سازی نکردن مبلمان شهری و اماکن عمومی و دولتی، حمایت نکردن از معلولان نخبه و تحصیل کرده، کیفیت نامناسب وسایل توانبخشی و کمک توانبخشی و ... از جمله مشکلات این قشر در استان است.

وی با تبیین وظایف، اهداف و برنامه های بهزیستی در ارائه خدمات به معلولین گفت: اعتقاد راسخ در سازمان بهزیستی بر این بوده که با تمام توان و امکانات پیگیر مطالبات به حق این جامعه هدف باشیم.

مدیرکل بهزیستی لرستان با تاکید بر اینکه معلولین خود نیز باید در راستای احقاق حقوق و مطالبات خود پیگیر باشند افزود: متاسفانه برخی مدیران در دستگاههای اجرایی معلولین مراجعه کننده در زمینه های اشتغال، مسکن، ورزشی و ... را به بهزیستی ارجاع می دهند در صورتی که باید به مشکلات این قشر نیز توجه کنند.

حیدری با تاکید بر اینکه بهزیستی به تنهایی قادر به حمایت از این قشر نیست افزود: رفع مشکل معلولین مستلزم همکاری، همدلی و مساعدت تمام دستگاههای اجرایی بوده و بر اساس قانون تمام دستگاههای مرتبط موظف به ارائه خدمات به معلولین هستند.