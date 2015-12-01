نمایشگاه عکس «در زیر زمینِ زمان» در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس‌های سیده غزاله غضنفری و ملک میراب‌زاده با عنوان «در زیر زمینِ زمان» حاصل تجربه دو عکاس نوگراست که مفاهیمی از هنر دوران مدرن را با ذهنیات نو و خاص خود با ابزار و امکانات جدید درآمیخته و به هنر نوین در عصر پست‌مدرن پیوند داده‌اند.

این دو عکاس برای نمایش ذهنیت به عینیت و خلق اثری خلاقانه در قالب عکس، نمای دیگری از قاب تصویر روبروی دوربین را برگزیده‌اند. نگاه سورئال و مفهومی در قالب فاین آرت ویژگی آثار غزاله غضنفری است. وی از ابزارهای دیجیتالی (فتوشاپ و لایت روم) استفاده می‌کند تا هر ایده ای را که از ذهنش می‌گذرد بتواند در کنار هم چیده و مفهومی جدید را در عکس‌هایش پدید آورد.

تجربه ایجاد فضای چندوجهی و کوبیسم در قالب‌هایی انتزاعی را می‌توان در عکس‌های ملک میراب‌زاده دید. در آثار وی، عکاس همه چیز را در جلوی لنز دوربین می‌چیند اما با متریال گوناگون مثل ویدیوپروجکشن و انواع آیینه‌ها و بدون هیچ دخل و تصرف دیجیتالی در عکس، به تولید اثری نو می‌پردازد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه عکس که پیش از این در اهواز برپا شده بود، آشنایی علاقمندان با خلاقیت در رسانه عکاسی عنوان شده است.

پنمایشگاه عکس «در زیر زمینِ زمان» که جمعه ۱۳ آذر، ساعت ۱۶ تا ۲۱ گشایش می یابد تا ۱۹ آذر ۹۴ هر روز از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۲۱ دایر است.

گالری تاروپود شیراز در چهارراه حافظیه، جنب باغ جهان‌نما، کتابخانه ملی و مرکز اسناد فارس قرار دارد.