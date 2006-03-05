جودو ايران مستحق جايگاه رفيع تري است / شركت قدرتمند درمسابقات دوحه عمده ترين هدف ما درسال 85 است

محمد درخشان رئيس فدراسيون جودو درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: مطابق تقويم فدراسيون برنامه هاي هر ساله را انجام داديم، ولي درسال 84 چند كارجديد در دستوركارفدراسيون قرارگرفت كه مي تواند نقطه عطفي براي آينده جودوي ايران باشد.

وي درخصوص اين برنامه ها گفت: براي اولين بار مسابقات نوجوانان كشور را برگزاركرديم وتيم نوجوانان را تشكيل داديم كه در يك تورنمنت بين المللي نيز حضور پيدا كردند. همچنين براي اولين بار مسابقات پيشكسوتان وبرگزاري مسابقات كاتا و تشكيل تيم ملي كاتا را دربرنامه فدراسيون گنجانديم و آنها را به انجام رسانديم.

درخشان با بيان اينكه براي اولين بار درمسابقات جام فجرتيم بانوان نيز با دومربي خارجي ازكشورهاي چين تايپه شركت كرد، خاطرنشان كرد: همين تيم بانوان درمسابقات كشورهاي اسلامي شركت كرد وهمچنين ازميان 5 داور كه امسال به درجه بين المللي رسيدند يك داور زن بود كه توانست به اين مهم دست پيدا كند.

وي خاطرنشان كرد: درمسابقات مختلف به مدالهاي زيادي دست پيدا كرديم كه از آن ميان حضور درمسابقات قهرماني آسيا در ازبكستان كه تيم ايران توانست به رتبه سوم درمسابقات قهرماني آسيا دست پيدا كند و پس از آن كسب مقام 13جهان در مسابقات جهاني مصر كه صرف نظر ازنتيجه با توجه به تنها حذف يك جودوكار ايران ازاين مسابقات براي ما حائز اهميت زيادي بود و نشان داد كه جودو ايران نسبت به قبل از رشد بيشتري برخورداربوده است.

رئيس فدراسيون جودو مهمترين رويداد سال 84 براي جودو را حضور مطلوب درمسابقات جهاني مصر دانست و افزود: در مسابقات ازبكستان براي اولين بار در وزن 100+ كيلوگرم رودكي مدال طلا اين وزن را براي ايران به ارمغان آورد كه از اهميت زيادي برخورداربود.

وي بزرگترين مشكل فدراسيون جودو درسال 84 را كمبود بودجه دانست وگفت: با توجه به فراگيري ورزش جودو ودر شهرستانها ازبودجه كافي براي پوشش برخوردارنبوديم و اميدوارم درسال آينده اين نقيصه مرتفع گردد.