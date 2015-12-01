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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۲۴

رییس دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت:

هنر بهترین و موثرترین ابزار برای ارتقای سلامت جامعه است

هنر بهترین و موثرترین ابزار برای ارتقای سلامت جامعه است

رییس دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت بیان کرد هنر در خط مقدم سلامت قرار دارد و به عنوان ابزاری موثر و قوی در خدمت ارتقای سلامت جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام رفیعی فر رییس دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت و عضو شورای سیاستگذاری مسابقه «طراحی پوستر با موضوع ایدز» که توسط موسسه آوای هنر سلامت در حال برگزاری است درباره برنامه های وزارت بهداشت در روز جهانی ایدز گفت: در این روز که مصادف با ۱۰ آذر ماه است وزارت بهداشت سعی می کند براساس جدیدترین آمار و نتایج تحقیقات آخرین وضعیت و اطلاعات مربوط به ایدز را در کشور بصورت سالانه منتشر کند.

وی در پاسخ به این پرسش که با چه هدفی مسابقه «طراحی پوستر ایدز» برگزار شده است، توضیح داد: هدف ما راه اندازی نهضت همگانی است تا اطلاعات دقیق و معتبری برای کنترل ایدز در اختیار عموم افراد جامعه قرار گیرد.

رییس دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت بیان کرد: همیشه در همه برهه ها اصحاب هنر می توانند کمک های موثر و بجایی را با زبان و ابزارهای مناسب داشته باشند. هدف اصلی ما هم از برگزاری این مسابقه، بهره گیری از زبان پرنفوذ و شیوای هنر برای انتقال اطلاعات مربوط به کنترل ایدز است.

رفیعی فر ادامه داد: سلامت در همه عرصه ها حاصل انتخاب های مردم است. انتخاب سالم باید در جامعه ارتقا پیدا کند و به همین منظور باید اطلاعات معتبر به مردم داد و ارتباطی موثر با آنها برقرارکرد.

وی همچنین عنوان کرد: هنر در خط مقدم سلامت قرار دارد و به عنوان ابزار موثر و قوی در خدمت ارتقای سلامت جامعه است و اینگونه است که مردم می توانند رفتارهای پرخطر کمتری داشته باشند و از خود در برابر بیماری ها از جمله ایدز حمایت های بیشتری داشته باشند.

رفیعی فر در پایان گفت: امسال هم مانند سال های گذشته این اطلاع رسانی از سوی وزارت بهداشت به طیف های مختلف مسئولان و مردم جامعه در حال انجام است، به این صورت که در تهران و در سایر شهرهای کشور همایش ها، سمینارها و مصاحبه های مطبوعاتی برگزار می شود که این اطلاعات تخصصی درباره این بیماری را در اختیار مردم قرار دهد.

کد مطلب 2989651

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