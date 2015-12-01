آخر هفته با شبکه چهار سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی «حتی اگر شب باشد» چهارشنبه ساعت ۲۰:۲۰ روی آنتن شبکه چهار می رود. این فیلم خانوادگی را منیر قیدی در سال ۱۳۹۱ کارگردانی کرد تا غزل شاکری، مهدی احمدی و نازنین فراهانی در آن ایفای نقش کنند.

«حتی اگر شب باشد» قصه آوا معلمی جوان است كه در بیست ‌و‌ هشت سالگی متوجه می‌شود دچار سرطان پیشرفته‌ای شده و تا دو سه ماه بیشتر زنده نمی‌ماند. او در ابتدا دچار سردرگمی و یأس می‌شود اما از آنجا كه وقتی برای تلف كردن ندارد، تصمیم می‌گیرد هر چه سریع‌تر اقدام به انجام‌دادن كارهایی كند كه دوست داشت پیش از مرگ انجام دهد.

نقد و بررسی «ذوب شدن پادشاه»

برنامه تلویزیونی «هنرنامه» با رویکردی تخصصی و با هدف بررسی رویدادهای هنر تجسمی، نقد آثار و جریان های روز، سینمای «هنر و تجربه» جمعه ها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه چهار می رود. در برنامه جمعه ۱۳ آذر نمایشگاه نقاشی شهرهای نامریی هوشنگ علوی در گالری صا به تصویر کشیده می شود.

همچنین در بخش دیگر نمایشگاه مجسمه تئوری پالایش سازها علیرضا رضایی در گالری ۲۶ و نمایشگاه عکس محمد رضا نوربخش در گالری مهروا تصویر می شود. در بخش نقد فیلم، نقد و بررسی فیلم «ذوب شدن پادشاه» به کارگردانی هوتن زنگنه پور به مخاطبان عرضه می شود.

این فیلم درباره ماجرای عاشقانه دو زوج است که در داستانِ پر فراز و نشیب شان، اتفاقات غیرمنتظره ای را تجربه می کنند. در «ذوب شدن پادشاه» لیلا زارع، فرشید نوابی، نسیم ادبی، شهرزاد کمال‌زاده، سینا رحمانی و فرخ نعمتی ایفای نقش می کنند.

«هجرت نهم» در شبکه چهار

برنامه «هجرت نهم» با هدف به تصویر کشیدن زندگی مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی روی آنتن شبکه چهار سیما می رود.

مستند «هجرت نهم» به کارگردانی مهدی کارگر شورکی و کارشناسی آیت الله مکارم شیرازی، نگاهی به زندگی مرحوم آیت الله حائری یزدی دارد. مستند «هجرت نهم» چهارشنبه ساعت ۱۰:۴۰ روی آنتن شبکه چهار می رود.