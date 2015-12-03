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۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۰

افسانه شعبان‌نژاد:

توجه به لایه‌های زیرین شعر و داستان ضروری است

توجه به لایه‌های زیرین شعر و داستان ضروری است

شاعر و نویسنده کودک و نوجوان در نشست ادبی دو پنجره کانون پرورش فکری از کودکان و نوجوانان خواست به عنوان مخاطب کتاب به لایه‌های زیرین در شعرها و داستان‌ها توجه بیشتری نشان دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، افسانه شعبان‌نژاد در نشست نقد کتاب «یک شعر بی‌طاقت» در میان نوجوانان بوشهری گفت: شعر و قصه روح دارد و باید به یاد داشته‌ باشیم که غم و شادی همواره در اطراف ما وجود دارد.

وی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع اعضای مراکز فرهنگی‌هنری کانون استان بوشهر افزود: دوست دارم بیشتر شنونده باشم و نظر‌ها و نقدهای بچه‌ها در مورد آثارم را بشنوم.

شاعر و نویسنده کودک و نوجوان در ادامه پس از شنیدن نقد‌های نوجوانان در مورد کتاب «یک شعر بی‌طاقت» یادآور شد: یکی از نکاتی که در این مجموعه بر آن تاکید داشتم توجه به محیط زیست بود و از شما نیز درخواست دارم به مسایل مختلف در اطراف خود بیشتر توجه داشته باشید

شعبان‌نژاد هم‌چنین با اشاره به این‌که تا لحظه‌ای که نفس می‌کشم کودک درون من زنده است، خاطرنشان کرد: کانون پرورش فکری بستری مناسب برای آشنایی کودکان با کتاب و مطالعه فراهم کرده لازم است از این فرصت برای  به روز بودن خود در تمامی زمینه‌ها استفاده کنیم.

چهارمین نشست ادبی دو پنجره کانون بوشهر در دو نوبت صبح و بعد ازظهر در سالن آفرینش مرکز فرهنگی‌هنری شماره دو کانون در ساحل زیبای خلیج فارس با حضور پر شور اعضای نوجوان دختر و پسر مراکز فرهنگی هنری استان برگزار شد.

 

کد مطلب 2989657

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