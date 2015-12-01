به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «اسحاقدار» وزیر اقتصاد پاکستان با شرکت در یک کنفرانس خبری در اسلامآباد اظهار داشت: مالیات ۶۱ کالای وارداتی ۵ تا ۱۰ درصد افزایش پیدا میکند.
وی افزود: با افزایش مالیات بر کالاهای داخلی مردم نیز باید در سال های بعد ۴۰ میلیارد روپیه مالیات اضافه پرداخت کنند.
اسحاق دار علت افزایش مالیات در پاکستان را جبران ضرر ۳۹.۸ میلیاردی دولت در تأمین بودجه طی ۴ ماه ابتدایی سال جاری بیان کرد.
وزیر اقتصاد پاکستان تأکید کرد: درباره وضع مالیات برای گاز وارداتی از قطر در اجلاس کابینه تبادل نظر نشده است.
وی افزود: با افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی مالیات دولت می تواند با کسب ۴.۵ میلیارد روپیه کسری بودجه کشور را جبران کند.
برخی رسانههای پاکستانی به نقل از منابع آگاه اعلام کردند که مالیات بر درآمد پنج الی ده درصد بر گروه خاصی از شهروندان وضع خواهد شد. این افراد در گروه پرداخت کنندگان مالیات های سنگین جا خواهند گرفت. گروهی که مشمول این طرح می شوند آن را ظالمانه و تعدی به اموال خصوصی خود می دانند.
برخی رسانهها اعلام کردهاند دولت پاکستان قصد دارد برای تامین اعتبار عملیات نظامی علیه طالبان از ثروتمندان مالیات بیشتری دریافت کند.
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