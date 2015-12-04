اشکالات طرح جامع جمعیت/ انتقاد از فاصله زمان باروری

لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: کارگروهی برای بررسی اجرای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده تشکیل شده و در حال مطالعه بر روی بودجه مورد نیاز اجرایی شدن این طرح است. در جلسات بعدی کمیسیون مواردی که باید اصلاحاتی روی آن انجام شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد. طرح بار مالی فراوانی دارد که هنوز دولت نپذیرفته است.

سخنگوی فراکسیون زنان مجلس افزود: برخی از مواد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده دارای بار مالی سنگینی است در حالی که بودجه مورد نیاز برای اجرای این مواد پیش بینی نشده و باید این بخش مشخص و در طرح آورده شود.

وی ادامه داد: این طرح در موارد بسیاری نیاز به اصلاح دارد از جمله علاوه بر اخطار قانون اساسی در خصوص بودجه اجرای طرح و دیگر موارد، موضوع تبعیض ناروا علیه خانم‌ها در زمینه اشتغال و استخدام هم مطرح است.

افتخاری افزود: بر اساس ماده ۹ طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند، مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. از آنجا که بار مالی تامین مالی خانواده بر اساس قانون و شرع بر عهده مردان گذاشته شده است، ماده خوبی به شمار می‌رود. البته در مواد دیگر این طرح امتیازاتی برای مادران دارای فرزند در نظر گرفته شده که این کار ممکن است موجب کاهش فرصت شغلی زنان و شاید مانع اشتغال آنان ‌شود. بنابراین لازم است مطالعه بیشتری در تدوین این سیاست‌ها انجام شود و بسترسازی مناسبی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: بعضی از شرایطی که در این طرح عنوان شده است، هم با آموزه‌های دینی ما منافات دارد و هم نقض غرض دارد و موجب کاهش جمعیت می‌شود. به عنوان مثال اینکه فاصله‌گذاری بین باروری مطلوب، ۲.۵ تا ۵ سال در نظر گرفته شده است در نهایت به کاهش جمعیت منجر می‌شود. همچنین سن مطلوب ازدواج از مواردی است که انتقاداتی به آن مطرح است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: در جلسات بعدی کمیسیون قرار است موارد مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و طرحی کامل تر و جامع تر به صحن علنی مجلس بیاید.