به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پایانه مرزی مهران و موکب لرستانی ها در این مرز اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاههای اجرایی لرستان برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی(ع) مطلوب بوده است.

وی با اشاره به راه اندازی ستاد اربعین در استان لرستان عنوان کرد: در قالب این ستاد همه دستگاههای اجرایی استان موظف به ارائه خدمات به زائران اربعین در موکب لرستان مستقر در مرز مهران شدند.

استاندار لرستان با اشاره به بازدید امروز خود از موکب لرستانی ها در مرز مهران بیان داشت: موکب لرستانی ها در مرز مهران از سوی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان راه اندازی شده که خوشبختانه این نهاد در خدمات رسانی به زائران اربعین پای کار بوده و اقدامات اساسی و مهمی را انجام داده است.

بازوند با اشاره به فعالیت سایر دستگاههای اجرایی استان در این زمینه تصریح کرد: سایر دستگاههای استان نیز عملکرد قابل قبول و خوبی داشته اند که قابل تقدیر است.

وی همچنین از کمک های مردمی صورت گرفته برای برپایی موکب پذیرایی از زائران اربعین تقدیر کرد و گفت: مردم استان لرستان همواره عشق و علاقه ای فراوان نسبت به ائمه اطهار، امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) داشته اند.

استاندار لرستان با بیان اینکه لرستان در بحث خدمات رسانی به زائران اربعین یکی از استانهای برتر بوده است گفت: این امر به خاطر هماهنگی دستگاههای اجرایی لرستان و همچنین سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان بوده است.