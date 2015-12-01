۲۴۸ هزار زائر حسینی در کرمانشاه اطعام شدند/ برپایی ۲ موکب جدید

سید محمد باقر حسینی اراکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اداره کل اوقاف استان کرمانشاه با مشارکت ستاد بازسازی عتبات عالیات اقدام به برپایی یک موکب جدید برای خدمت رسانی به زائران در شهرستان صحنه کرده است.

وی افزود: موکب دیگری نیز در کنار موکب «سید الشهداء (ع)» در بخش ماهیدشت با مشارکت های مردمی در حال احداث است تا بتوانیم خدمات رسانی مطلوبی را در زمان بازگشت زائران انجام دهیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود در زمان بازگشت زائران ۴۰۰ هزار نفر را در استان اطعام و به آنها خدمات رسانی کنیم.

حسینی اراکی از اطعام ۳۸ هزار زائر در استان تا کنون از طریق موکب های مردمی خبر داد و اظهار داشت: همه این امور با عنایت ویژه خداوند و ائمه اطهار (ع) انجام گرفته است و این مشارکت ها نشان از ارادت مردم استان به این خاندان دارد.

وی تصریح کرد: ۲۱۰ هزار زائر حسینی نیز در موکب های احداث شده از سوی اداره اوقاف اطعام شده اند که اطعام ۱۷۰ هزار نفر از آنها در موکب ماهیدشت صورت گرفته است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه یادآور شد: با همکاری های موثر فرمانداری کرمانشاه و اداره راه و شهرسازی استان تمهیدات لازم برای اطعام سرپایی زوار در پل زیرگذر واقع در ۶ کیلومتری ماهیدشت و بعد از پلیس راه «عین الکش» اندیشیده شده است.