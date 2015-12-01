اختصاص یک باب کتابخانه ویژه به بانوان زنجانی

به گزارش خبرنگار مهر،ناصر مقدم ظهر سه شنبه در جلسه کار گروه اجتماعی و فرهنگی افزود: توجه به بحث کتاب و کتابخوانی باعث ارتقای فرهنگ کتابخوانی می شود.

وی از اختصاص یک باب کتابخانه ویژه بانوان در استان زنجان خبر داد و گفت: این امر باعث استقبال بیشتر بانوان از کتاب می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه نهاد عمومی کتابخانه ها سه باب کتابخانه را برای بانوان پیشنهاد کرد، اظهار کرد: در این میان کتابخانه فرهنگسرای امام خمینی(ره)بهترین محل برای بانوان است.

وی افزود: دست اندرکاران باید کتابخانه ای را برای بانوان اختصاص دهند که بانوان از همه مناطق بتوانند در این محیط فرهنگی حضور داشته و از این فرصت به خوبی استفاده کنند.

در ادامه این جلسه مدیر پارک بانوان زنجان از نصب ۱۶ آلاچیق در پارک بانوان خبر داد و گفت: پارک بانوان در حوزه های مختلف نسبت به توسعه حضور بانوان در این پارک و استفاده از تجهیزات موجود آماده است.

لیدا حسنی تصریح کرد: فرهنگسرای بانوان هم بهمن ماه سال جاری افتتاح می شود.