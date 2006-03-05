" رفتار شناسي ادبي شعر مفهومي " منتشر شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، " رفتار شناسي ادبي شعرمفهومي " باز خواني نيما با تاملي درشعر دهه هفتاد است كه در 191 صفحه و با شمارگان 2200 نسخه به چاپ رسيده است .





اين اثردرسه سرفصل " رفتارشناسي ادبي " ، " شعرمفهومي و مولفه هاي آن " و " شناسنامه ماخذ كتاب " ارائه شده و درسرآغازآن آمده است : اگر قرارباشد حادثه اي درشعرمعاصراتفاق بيافتد ، اين حادثه خجسته به دست شاعران جوان اتفاق خواهد افتاد . شاعران جواني كه به خود باوري و خود شناسي فرهنگي رسيده اند و به اصالت فرهنگي و ملي خويش پشت نكرده اند .

رفتار شناسي ادبي و شعر مفهومي تلاشي است در جهت شناخت شعرمعاصر و نحله هاي گوناگون آن از طريق تحليل و باز شناسي رفتارهاي ادبي شاعران با زبان و ...

تلاش نويسنده در اين كتاب بر آن بوده است كه " رفتار پنج گانه شاعر با زبان " را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد و با ذكر مثالهايي ، تعاريفي شفاف ازاين شيوه هاي رفتاري ارائه دهد .

همچنين دراين كتاب آمده است ، شاعري كه امروز نتواند با مردم زمانه خويش ارتباط برقرار كند و به زبان آنها سخن بگويد ، فردا هرگزنخواهد توانست در ادبيات ما جايگاهي شايسته داشته باشد . شاعر واقعي كسي است كه از روزنه سرودن به فطرت خودش سرك مي كشد و گاهي از پيوند عاشقانه اش با يك برگ به تسبيح خدا مي نشيند .

جريان شعر نو و نوگرايي در ايران زائيده تفنن سرگرمي و تنوع طلبي در ادبيات نيست ، بلكه مولود ضرورتي تاريخي است كه حتي اگرنيما هم آغازگر اين راه نبود ، شخص ديگري در اين راه قدم مي گذاشت و بار اين رسالت را به دوش مي كشيد .