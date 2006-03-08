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۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۱۴

به منظور كاهش بار ترافيكي خيابانها ؛

تهراني ها بعد از ساعت 19 به خريد نوروزي بروند

تهراني ها بعد از ساعت 19 به خريد نوروزي بروند

معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اعلام كرد: چنانچه هموطنان ساعات پس از 19 را براي خريد عيد انتخاب كنند ، مقدار زيادي از بار ترافيكي كلانشهرها كاسته خواهد شد.

سردار محمد رويانيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت:  برخي از پايتخت نشينان قبل از تاريك شدن هوا ، بدون رعايت قوانين طرح تردد نوبتي ، وارد محدوده طرح مي شوند كه اين امر موجب محكم تر شدن گره هاي ترافيكي خواهد شد.

وي تاكيد كرد: چنانچه افراد در طول روز به انجام  كارهاي اداري ، بانكي و تجاري خود بپردازند و با تسهيلات در نظر گرفته شده براي خريد تا ساعت يك بامداد به معابر بيايند ، مقدار زيادي از بار ترافيكي كم خواهد شد.

رويانيان با اشاره به اينكه خريد در ساعت هاي بين 21 تا يك بامداد فرصت مناسب تري است ، گفت: مردم با استفاده از فروشگاههاي اطراف محل سكونت خود مي توانند پياده به خريد بروند و بي دليل خودرو وارد معابر نكنند.

وي تصريح كرد: نيروهاي پليس نيز تمام توان خود را براي خدمات رساني در اين روزها به كار خواهند بست.

کد مطلب 298969

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