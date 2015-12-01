کمترین نرخ ازدواج در استان زنجان متعلق به ابهر است

به گزارش خبرنگار مهر احد جودی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طلاق در طبقه مرفین بیشتر از خانواده های پایین طبقه است، افزود: فقر علت طلاق نیست و بیشترتحصیلکرده ها به سمت طلاق گرایش دارند.

وی اظهار کرد: باید تحقیق و پژوهش در خصوص طلاق در استان صورت بگیرد.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان گفت: نسبت ازدواج به طلاق در استان زنجان طی سال جاری ۵.۲ درصد و این میزان در کشور ۴.۵ درصد است.

جودی تاکید کرد: در استان زنجان، شهرستان ابهر نرخ ازدواج پایین تری داردو این میزان از نرخ کشوری هم پایین تر است یعنی نسبت ازدواج به طلاق ۳.۳ درصد است.

وی افزود: در راستای کاهش طلاق و ازدواج درست باید صاحب نظران و محققان و دانشگاهیان وارد کار شوند و دلایل طلاق در بین تحصیلکرده ها علت یابی شود.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان افزود: طی سال گذشته نست ازدواج به طلاق در استان زنجان ۶ درصد بود که امسال نبست ازدواج به طلاق در کشور ۴.۵ درصد و در استان ۵.۲ درصد است.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان با اشاره به اینکه تعداد زنان روستایی در استان زنجان بیشتر از مردان است، افزود: تعداد مردان شهری در استان زنجان بیشتر از زنان است.

جودی با بیان اینکه زنجان یک میلیون و ۷۵ هزار و ۹۶ نفر جمعیت دارد، گفت: باید دستگاه ها آمار به روز و درست را ازثبت احوال دریافت کنند.